Siti Badriah dan Krisjiana Baharudin Dikaruniai Anak Pertama, Akui Seperti Mimpi

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan Siti Badriah dan Krisjiana Baharudin tengah berbahagia menyambut kelahiran anak pertamanya pada Jumat, 18 Maret 2022. Siti Badriah melahirkan bayi perempuan yang masih dirahasiakan wajahnya itu melalui operasi caesar.

"Halo onty ongkel!! Alhamdulillah telah lahir putri kami pagi ini di @rsiabinamedika pada hari Jumat, 18 Maret 2022, Jam 08.29, Berat 3,815, Panjang 49 cm, Lingkar kepala 34,5 cm, Lingkar dada 33 cm, dan Lingkar perut 30cm.. alhamdulillah mommy dan baby fruity dua duanya sehatt!!" tulis Siti Badriah dan Krisjiana Baharudin di Instagram.

Awalnya, Siti Badriah berencana menjalani metode persalinan normal. Namun ada kendala sehingga mereka mengikuti saran dokter untuk segera malakukan operasi caesar.



"Akhirnya setelah semaleman stuck di pembukaan satu, dan takut semakin lama semakin besar dan makin susah untuk dilahirkan secara normal, dr @thoaschayadi pun memutuskan untuk segera mengeluarkannya secara sc. USG terakhir 3,7 kg dan lahir 3,8 kg," tulis Krisjiana Baharudin di Instagram Story.

Melihat langsung kelahiran putri pertamanya, Krisjiana Baharudin merasa seperti mimpi. "Berasa mimpi, biasanya 1 bulan sekali ketemu baby fruity di USG, sekarang bisa liat langsung dan bisa ketemu setiap hari," tulis Krisjiana Baharudin.

Kelahiran buah hati pertama yang dipanggil dengan sebutan Baby Fruity ini disambut bahagia oleh rekan-rekan sesama selebritas. Mereka menuliskan ucapan selamat kepada pasangan yang menikah pada 25 Juli 2019 ini.

"Congratulations!!!," tulis Natasha Wilona. "Congraatttsss kalian! Welcome to the world baby," tulis Audi Marissa. "Congratulations selamat yahh krisss sitii gemessss banged baby fruity malaikat kecil," tulis Lucinta Luna. "Alhamdulillah Selamat Nengkuuu Sayang. Semoga Baby Fruity menjadi anak yang Sholehah dan Menjadi Kebanggaan Keluarga Aamiin YRA," tulis Fitri Carlina.

Siti Badriah dan Krisjiana Baharudin sempat terpapar Covid-19 varian Omicron pada awal Februari lalu. Keduanya mengaku bersyukur tidak mengalami gejala berat. "Sekarang kita enggak apa-apa, enggak ada gejala yang parah, tetap masih bisa ketawa, masih bisa happy, doain aja yang terbaik," kata Krisjiana Baharudin di Instagram Story pada Kamis, 3 Februari 2022.

