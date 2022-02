Setahun Menikahi Wendy Walters, Reza Arap: Aku Belum Bisa Jadi Suami yang Baik

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan Reza Arap - Wendy Walters hari ini merayakan setahun pernikahan mereka yang digelar di Bali. Pasangan musisi dan selebgram yang sama-sama bucin ini mengunggah foto dan video untuk mengungkapkan rasa syukur mereka telah setahun menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri.

Dalam unggahan di Instagram Storynya, Senin, 21 Februari 2022, Reza mengakui setahun menikahi Wendy Walters, ia belum bisa menjadi suami yang baik untuknya. Musisi yang tergabung di grup Weird Genius ini mengunggah foto-fotonya dengan sang istri. Tiap foto terdapat satu kalimat yang saling bersinambungan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya.

"Aku masih belum bisa jadi suami baik untukmu. Aku membuat banyak masalah. Tapi dari dalam lubuk hati, aku hanya ingin kamu tahu, kamu sudah mengubah hidupku," tulisnya.

Reza ingin menggunakan perayaan setahun pernikahan mereka itu untuk meminta maaf untuk semua yang sudah dia lakukan kepada Wendy. Ia mengutip lirik lagu Sorry, Blame It on Me yang dipopulerkan oleh Akon.

Reza Arap mengunggah foto dengan istrinya untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Foto: Instagram Reza Arap.

"So I wanted to take this time out

To apologize for things that I've done

And things that haven't occurred yet

And things that they don't wanna take responsibility for."

Kepada istrinya, Reza berjanji akan terus berjuang hanya untuk membuatnya bahagia. "Meskipun aku harus melawan diriku sendiri," tulisnya.

Tak kalah romantis, Wendy Walters juga mengunggah video pernikahannya dengan Reza Arap setahun lalu. Di video itu, ia menukilkan sumpah yang ia sampaikan kepada suaminya saat pernikahan. Wendy bersyukur memiliki Reza. "Aku ingin berterima kasih kepadamu karena selalu ada untukku, selalu jatuh cinta padaku, mencoba yang terbaik untuk membuatku bahagia, aku bersyukur memilikimu sebagai belahan jiwaku, sahabatku menghabiskan sisa hidupku."

Kemarin, Reza Arap dan Wendy Walters mendapatkan kado indah dari Agung Hapsah, Youtuber dan sahabat mereka. Agung, yang sudah lama menghilang, mengunggah video dan langsung trending. Di video itu, Agung menceritakan saat kecela datang ke pernikahan mereka yang ternyata diundur sebulan karena pandemi. Ia kembali datang ke Bali untuk menyaksikan dan merekam peristiwa sakral sahabatnya itu.

