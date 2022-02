Agung Hapsah Kembali Setelah Setahun, Langsung Trending di Youtube dan Twitter

TEMPO.CO, Jakarta - Youtuber, Agung Hapsah kembali mengunggah videonya di kanal Youtubenya, Ahad, 20 Februari 2022. Kembalinya konten kreator yang selalu menyebarkan aura positif ini membuatnya langsung disambut gegap gempita netizen yang sudah lama merindukannya.

Dalam video berdurasi 7 menit 19 detik ini, Agung Hapsah menceritakan kemana saja dirinya selama setahun menghilang dari dunia kreator digital. Terakhir, ia membuat unggahan pada 13 Oktober 2020. Ia melewatkan pandemi tetap dengan semangat yang positif dan berkreasi meski tidak diunggahnya di akun media sosial Youtube dan Instagramnya. Akun Twitternya sudah lama ia kunci.

"Presenting, How to Pandemic by Agung Hapsah. Tiga kata. Satu, snack, dua, minuman, tiga, Netflix," katanya saat membuka vlog yang diunggahnya sepuluh jam lalu. Suara baritonnya terdengar enak di telinga.

Agung memberikan tips bagaimana menghadapi pandemi. Ia mengajak agar menghemat uang dan mencoba memasak sendiri. Kedua, tidak perlu sering mandi lantaran tidak ke mana-mana dan bau badan kita tidak tercium saat melakukan zoom.

Menurut Agung, keisengannya muncul tatkala menghilang setahun dan banyak yang mencarinya di mesin pencarian Google. Ia pun latah mencari tahu tentang dirinya dengan mengetikkan namanya. Saat diketik, yang muncul antara lain Agung Hapsah meninggal, Agung Hapsah pacar, dan Agung Hapsah tinggi badannya.

"Kemarin aku sempat post di Instagram biar enggak dikira mati," katanya sambil menunjukkan video dirinya memanjat dan nongkrong di pohon.

Kegiatan lainnya adalah menghadiri pernikahan Reza Arap dan Wendy Walters. Ia mendapatkan undangan pernikahan akan digelar di Bali pada 15 Januari 2021. Agung pun terbang ke Bali dan mendatangi lokasi yang ternyata diundur. "Hai Rap, aku di Bali. Aku di lokasi pernikahanmu sekarang," katanya melalui telepon kepada Reza Arap.

Terdengar suara Reza yang terkejut. Ia menjelaskan pernikahan diundur karena PSBB. "Biarkan aku yang membelikanmu tiket di tanggal 21 Februari ya," kata Reza menjawab.

Video kemudian bergerak saat pernikahan Reza dengan Wendy. Ia merekam ekspresi kebahagiaan Reza akhirnya menikahi gadis pujaannya itu.

Nama Agung Hapsah tak perlu lama memuncaki trending topic di Twitter. Cuitan kerinduan pengguna menanggapi videonya. "Vlog Agung Hapsah ga pernah mengecewakan," kata Wendy Walters mencuitkan di akun Twitternya. "Setelah sekian purnama, Agung Hapsah kembali..., cuit @Pujie****. "Sekalinya come back, langsung ngasih energi positif aja di situasi pandemi ini....wogh bravo man," cuit @Umahe***.

Di Youtube, video unggahan Agung Hapsah ini trending di peringkat 12. Penontonnya sudah di atas 530 ribu dan disukai lebih dari 120 ribu. "Video yang selalu dinantikan banyak orang, padahal vlog lho ini bukan film. Likes On Trending," tulis akun Pasar Tanah Abang.

Baca juga: Bersahabat Lama, Fadil Jaidi Saksi Clarissa Putri Turunkan Berat Badan 40 Kg

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.