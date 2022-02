Jawaban Netizen Ketika Erick Thohir Bertanya Tontonan Menarik di Akhir Pekan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir kemarin mencuitkan pertanyaan kepada netizen di akun resmi Twitternya. Ia ingin mendapatkan referensi tontonan menarik yang bisa ia nikmati di akhir pekan. "Ada rekomendasi tontonan untuk menemani malam Minggu?" cuitnya pada Sabtu malam, 19 Februari 2022.

Alih-alih mendapatkan jawaban drama Korea yang sedang hits seperti Twenty Five Twenty One atau Forecasting Love and Weather, pertanyaan Erick Thohir ini mengundang balasan yang kocak. Pertanyaan Erick Thohir ini dijawab sekitar 900an pengguna Twitter. Kebanyakan netizen mengarahkan Erick agar menonton kesusahan rakyat lantaran minyak goreng langka.

"Tonton rakyat yang pada susah cari minyak goreng," balas @Motherof****. "Ada, Pak. Kita nonton rakyat antre dan berebut minyak goreng, yuk! Atau Bapak mau nonton partai yang bisa punya 10 ton minyak goreng Atau Bapak mau nonton film dokumenter sebuah negara penghasil sawit terbesar di dunia, tapi rakyatnya kesulitan mendapatkan minyak goreng?" cuit @abjad***.

"Nonton emak-emak ngantre dan berebut minyak goreng, Pak," cuit @Nicholas***. "Ini lho Om, cuma dihargai Rp 2.500 per ton, tapi istri di rumah bilang minyak goreng langka," cuit @Ramadha*** sambil mengunggah foto buah sawit setelah dipanen, sebagai bahan pembuat minyak goreng.

Banyak juga netizen yang menyarankan agar mantan presiden klub Inter Milan ini menonton kanal Youtube mereka. Erick juga disarankan untuk menonton film dokumenter Sexy Killers karya Dandhy Dwi Laksono dan Ucok Suparta, yang mengupas elit politik di balik industri tambang batu bara. "Ini boleh juga Pak, Sexy Killers. Nonton bareng keluarga lebih asik sambil makan roti bakar," balas @bersihkan****.

Tempo sudah berusaha menghubungi Erick Thohir untuk mendapatkan tangapan atas jawaban yang diberikan netizen. Pesan lewat Whatsapp dan panggilan telepon tapi belum mendapatkan jawaban.

Baca juga: Dorce Gamalama Meninggal, Erick Thohir Sebut Indonesia Kehilangan Sosok Bunda

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.