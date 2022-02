Jawaban Pamungkas Usai Lagu Birdy Dituding Plagiat Puisi Charles Bukowski

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi, Pamungkas menjadi sorotan setelah dituding melakukan plagiat di lagu terbarunya berjudul Birdy. Lirik lagu Birdy dinilai mirip dengan puisi karya penyair dan penulis asal Amerika Serikat, Charles Bukowski.

Tudiangan ini pertama kali diungkapkan oleh pemilik akun Twitter Hamzah Muhammad pada Rabu, 2 Februari 2022. Ia mengunggah salah satu puisi Charles Bukowski berjudul The Bluebird yang mirip dengan lirik lagu Birdy milik Pamungkas.

"Problem Pamungkas bukan musikalitas. Tapi mentalitas. Single terbarunya Birdy tidak menawarkan pembacaan ulang atas the bluebird Charles Bukowski. Birdy adalah parafrase yang buruk," cuit Hamzah Muhammad. Cuitan tersebut menjadi ramai perbincangan di media sosial.

Pamungkas akhirnya memberikan tanggapan terkait tudingan plagiat di lagu Birdy. Saat melakukan siaran langsung bersama Armand Maulana di YouTube, Pamungkas mengatakan isu ini terlalu sensitif jika dijelaskan saat ini. Pamungkas justru menceritakan awal mula pembuatan album keempat, di mana Birdy menjadi bagian di dalamnya.

Pria 28 tahun ini bercerita sempat ingin berhenti dari industri musik pada 2020 karena berbagai faktor, terutama soal tanggung jawab yang semakin berat dan pandemi yang melanda. Kemudian, pelantun lagu To The Bone ini mengakatan belum bisa memberikan penjelasan lebih banyak terkait isu plagiat tersebut saat ini.

"Mungkin nanti akan terjawab saat albumnya keluar. Untuk sekarang gue pikir lebih aman untuk tetap seperti ini karena itu sangat sensitif untuk dibicarakan," kata Pamungkas di kalan YouTube Armand Maulana pada Senin, 7 Februari 2022.

Pamungkas menjanjikan jawaban mengenai isu plagiat ini akan diungkap setelah album keempatnya dirilis. Lebih lanjut, Pamungkas menyampaikan bahwa dirinya hanya ingin melakukan apa yang disukai yaitu berkarya melalui musik.

"Tujuan gue cuma pengen main musik aja, melakukan yang gue cinta. Kalaupun ada konsekuensi-konsekuensi gue enggak pernah mikirin ini karena dulu juga enggak niat untuk akhirnya booming, bikin-bikin aja," katanya. "Ketika bola saljunya menggulung lalu tiba-tiba di hari ini gue memang kayak percepatan kedewasaan."

Setelah ramai menjadi perbincangan, Pamungkas merilis ulang lagu Birdy dengan lirik baru yang diunggah pada Rabu, 9 Februari 2022 di YouTube. Pengubahan lirik lagu Birdy ini langsung disadari oleh netizen. "Udah hafal lirik yang kemaren, pas mau ikut nyanyi ko jadi beda liriknya," tulis netizen. "Sebenarnya lebih suka lirik sebelumnya, tapi ya sudahlah hukum alam kadang bikin orang salah tingkah. I always support you pam," tulis netizen lain. "Diem-diem diganti karena udah ketauan di Twitter wkwkwk jadiin pembelajaran maspam, jangan sampe ada kasus ginian lagi, udah keberapa kali ini loh hahah. Keep making great music!" tulis netizen lainnya.

