Pamungkas Kembali Jadi Artis Lokal yang Paling Banyak Didengarkan di Spotify

TEMPO.CO, Jakarta - Spotify baru saja mengumumkan daftar artis, lagu, dan album teratas sepanjang tahun ini melalui Spotify Wrapped 2021. Pamungkas kembali menjadi artis lokal yang paling banyak didengarkan di Spotify Indonesia.

"Saya sangat berterimakasih kepada Spotify. Saya bermusik secara independen dan memiliki sumber daya yang terbatas untuk memperkenalkan musik saya. Namun secara mengejutkan, musik saya ternyata tetap bisa ditemukan, dicintai, dan didengarkan begitu banyak orang di berbagai negara," kata Pamungkas dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis, 2 Desember 2021.

Pencapaian ini menjadikannya sebagai artis lokal pertama yang berhasil menempati posisi jawara selama dua tahun berturut-turut. Lagu hitsnya To The Bone, yang memecahkan rekor di Spotify awal tahun ini sebagai lagu lokal yang menduduki posisi nomor satu terlama di tangga lagu Indonesia Top 50, juga menjadi lagu yang paling banyak didengarkan di Indonesia pada 2021.

Selain Pamungkas, artis lokal yang paling banyak didengarkan di Spotify tahun ini ialah Tulus, Nadin Amizah, Rizky Febian, dan Ardhito Pramono. “Tahun 2021 memberikan pengalaman yang tak terlupakan dan merendahkan hati untuk saya. Jujur, saya masih kaget dengan pencapaian ini,” ujar Pamungkas.

Pamungkas mengaku sangat bersyukur atas dukungan dari para penggemarnya selama ini. "Saya tidak akan bisa berada di posisi sejauh ini tanpa dukungan mereka," katanya.

Sementara itu, lagu paling banyak didengarkan kedua di Indonesia adalah Blue Jeans oleh Gangga, salah satu Spotify RADAR Artist, dan disusul oleh Bertaut yang dibawakan Nadin Amizah dari debut albumnya yang bertajuk Selamat Ulang Tahun. Prestasi tiga musisi lokal dalam jajaran tiga teratas ini menjadi sinyal bahwa ketertarikan pendengar pada musik lokal meningkat. Lagu keempat yang paling banyak didengarkan di Indonesia adalah Here’s Your Perfect oleh penyanyi asal Inggris, Jamie Miller, disusul At My Worst oleh Pink Sweat$ yang menempati urutan kelima.

Untuk jajaran lima teratas dari lagu lokal paling banyak didengarkan setelah To The Bone, Blue Jeans, dan Bertaut adalah Lantas oleh Juicy Luicydan Melukis Senja oleh Budi Doremi. Masing-masing telah didengarkan lebih dari 40 juta kali hingga hari ini di Spotify.

“Dari dua tahun terakhir, makna dari 'normal' telah berubah untuk kita semua. Wrapped 2021 menjadi selebrasi untuk perubahan ini di hidup kita, jutaan cara unik dan mengagumkan untuk terus mendengarkan dan bertahan di dunia yang tidak dapat kita prediksi. Tahun ini juga menjadi kesempatan untuk menemukan artis baru yang dapat menambah soundtrack untuk mengiringi hari-hari kita,” tutur Kossy Ng, Head of Music, Spotify, Asia.

Tahun ini merupakan tahun yang luar biasa bagi podcast di Indonesia dengan Spotify terus meluncurkan konten original dan eksklusif bersama deretan podcaster berbakat Indonesia, seperti Nadhifa Aliya Tsana dan PODKESMAS. Podcast Rintik Sedu oleh Nadhifa Allya Tsana menjadi podcast terpopuler di Spotify Indonesia tahun ini. Rintik Sedu menjadi podcast wanita pertama yang di-hosting secara solo yang mencapai posisi puncak selama dua tahun berturut-turut. Mengikuti Rintik Sedu di deretan 5 podcast teratas di Indonesia adalah PODKESMAS, Podcast Hanan Attaki, DESTAnya Siapa?, dan Do You See What I See.

Spotify menawarkan beberapa fitur baru untuk Wrapped tahun ini, dan kini pengguna Spotify dapat mengakses pengalaman Wrapped pribadi mereka serta membagikan kepada dunia tentang apa saja yang telah mereka dengarkan dan bagaimana mereka mendengarkannya tahun ini.

