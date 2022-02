Verrell Bramasta Dukung Athalla Naufal yang Terseret Kasus Shannon Wong

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Verrell Bramasta memberikan dukungan kepada adiknya, Athalla Naufal yang belakangan menyangkal menjadi kekasih Shannon Wong, selebgram. Shannon Wong menyita perhatian publik setelah mengaku menjadi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT oleh ayahnya sendiri. Menurut Athalla, hubungannya dengan Shannon hanya gimmick di TikTok.

Dukungan itu diberikan dengan mengunggah foto bertiga: dia, Athalla, dan Ivan Fadilla, ayah mereka yang juga aktor sinetron. Athalla berada di tengah untuk menunjukkan dukungan diberikan dari orang terdekat, yakni kakak dan ayahnya.

"Semangat dek, kamu ga perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun. Orang yg sayang sama kamu, ga akan membutuhkannya, org yg membenci kamu tidak akan mempercayainya. Banyak org yg lebih baik mencari kesalahan seseorang ketimbang mengakui kesalahannya sendiri," tulis Verrell pada keterangan unggahan di akun Instagramnya, Ahad, 6 Februari 2022.

Sebelumnya, Shannon Wong menyita perhatian saat ia mengunggah di akun Instagramnya video yang memperlihatkan dibentak ayahnya. Menurut Shannon, ia sudah belasan tahun hidup dalam ketakutan lantaran kerap mendapatkan perlakuan kekerasan dari ayah kandungnya. Athalla disebut memberikan pengaruh negatif kepada Shannon lantaran mengaku menjadi korban KDRT.

Tapi, saat Athalla Naufal mendatangi Polres Bogor untuk memenuhi panggilan kepolisian setelah laporan Shannon pada 4 Februari 2022, ia menyangkal memiliki hubungan khusus. Didampingi pengacaranya, Athalla mengatakan, hubungannya dengan Shannon hanya teman biasa.

Dalam berbagai unggahan, Shannon dan Athalla menunjukkan mereka adalah pasangan kekasih. Salah satunya, unggahan Shannon Wong yang berfoto dengan Athalla. "Thankyou for making me hang on to this world," tulisnya pada 30 Januari 2022. Unggahan itu pun mendapatkan tanggapan dari Athalla. "Anything fo you bb," tulisnya dengan emotikon hati. Unggahan ini juga disukai oleh Verrell Bramasta.

Menurut Verrell Bramasta, adiknya, yang kini mengikuti jejaknya sebagai aktor sinetron selalu menunjukkan menjadi orang baik. "Udah banyak yang kita lewatin dan kita semua bangga, kamu tetap jadi anak yang baik. Semangat selalu dek," tulisnya. Athalla sendiri menanggapi dukungan kakaknya. "Family," tulisnya.

