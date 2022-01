Venna Melinda - Ferry Irawan Makin Mesra, Kalina Ocktaranny: Jaga Mbakku Ya Mas

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan Venna Melinda dan Ferry Irawan semakin berani menunjukkan kemesraannya di media sosial. Dalam video yang baru diunggah, Venna terlihat menyandarkan kepalanya ke bahu Ferry diiringi lagu romantis If Ever You're in My Arms Again yang dinyanyikan oleh Peabo Bryson.

"Aku ingin seumur hidup bersamamu Abi (panggilan Ferry)," tulis Venna dalam keterangan video yang diunggah di Instagram pada Minggu, 2 Januari 2022. Ferry kemudian membalas unggahan tersebut dan mengutarakan keinginannya yang sama ingin menghabiskan hidupnya bersama Venna. "Abi juga... Selama sisa hidupku," tulis Ferry di kolom komentar.

Kalina Ocktaranny ikut senang melihat Venna yang sudah dianggap seperti kakaknya sendiri itu bahagia bersama Ferry. Dengan masa lalu rumah tangga Venna dan Ferry, Kalina merasa keduanya berhak untuk bahagia. "Aamiin.. Kalian layak bahagia.. Seneng banget liatnya," tulis Kalina.

Selain itu, Kalina memberikan pesan kepada Ferry untuk menjaga Venna. "Jaga mbakku ya mas.. Dia wanita baik, banget.. Bahagia banget liat kalian berdua," tulis Kalina. Ferry membaca pesan itu dan berjanji akan menjaga Venna seumur hidupnya. "Insha Allah...aq akan jaga ..dengan se izin Allah Azza Wa Jalla..sampai akhir hayat.. mohon do'a nya y.. Makasih banyak," tulis Ferry.

Sejak menjalin hubungan, Venna sering membagikan momen kebersamaan Ferry dengan anak-anaknya, terutama putri bungsunya, Vania Athabina. Meski baru beberapa bulan mengenal, Ferry sudah langsung akrab dengan Vania layaknya ayah dan anak kandung.

Delapan tahun sendiri, Venna sangat bersyukur kini mendapatkan cinta yang penuh dari Ferry. "Dicintai secara mendalam oleh seseorang memberimu kekuatan, Terima kasih Abiku @ferryirawanofficial," tulis Venna di Instagram pada Senin, 3 Januari 2022.

Venna Melinda dan Ferry Irawan telah mendapatkan restu dari dua putra Venna, Verrell Bramasta dan Athalla Naufal. Verrell mengaku bahagia melihat sang ibu kembali bisa tersenyum sejak berpisah dengan ayahnya, Ivan Fadilla delapan tahun lalu.

Sepanjang tahun ini, Venna Melinda selalu berdoa agar segera dipertemukan dengan pasangan yang memiliki hati baik dan sayang terhadap anak-anaknya. Setelah dua hari menolak cinta Ferry tiba-tiba muncul keyakinan dalam dirinya. "Aku bilang sama Abi (panggilan Ferry) ini kita bukan anak yang baru jatuh cinta terus pakai napsu dan ego jadi benar-benar kita pengen menciptakan dan membuat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah," kata Venna.

Ferry Irawan mengajak Venna Melinda untuk membuat perjanjian pisah harta sebelum nantinya mereka menikah. Ferry ingin memperlihatkan bahwa ia tidak ada niat untuk memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari Venna. "Aku pengen buat surat perjanjian pisah harta, tolong itu kamu tunjukkan sama anak-anak kamu, keluarga besar kamu bahwa saya tidak punya niat jahat sedikitpun, yang ada dalam hati saya adalah niat baik," kata Ferry di kanal YouTube Melaney Ricardo yang tayang pada Jumat, 17 Desember 2021.

