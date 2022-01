Usilnya Reza Rahadian ke Sophia Latjuba dan Eva Celia: Ancur!

Reza Rahadian, Sophia Latjuba, Eva Celia, dan Jerome Polin saat syuting Uniqlo City - The Joys of Clothing. Dok. Uniqlo Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Reza Rahadian kerap menjahili Eva Celia dan Sophia Latjuba. Dalam pengambilan gambar Uniqlo City - The Joys of Clothing yang menghadirkan koleksi Spring/Summer 2022, tampak Reza sengaja mengejutkan Eva yang sedang fokus berbicara di depan kamera.

Ketika Eva sedang menyampaikan bagaimana dia memilih potongan busana yang mewakili tema "The Joys of Sun and Seaside", tiba-tiba Reza Rahadian muncul dari belakang. "...sesuai kepribadian masing-masing enggak sih?" kata Eva Celia. Mendadak Reza mengejutkannya dengan berteriak "Huaaa..." dari belakang kiri. "Ancuuur!" kata Eva spontan.

Reza Rahadian hendak mengagetkan Eva Celia saat syuting Uniqlo City - The Joys of Clothing. Dok. Uniqlo Indonesia

Dalam video berdurasi 49 detik itu terlihat bagaimana Reza Rahadian, Sophia Latjuba, Eva Celia, dan Jerome Polin masuk ke dalam sebuah ruangan yang berisi koleksi busana Uniqlo. Dalam waktu singkat, mereka harus memilih padu padan pakaian yang sesuai dengan karakter dan tema masing-masing.

Reza Rahadian mewakili tema "The Joys of Imagination", Jerome Polin dengan tema "The Joys of Landscape", Sophia Latjuba dengan tema "The Joys of Skyline", dan Eva Celia dengan tema "The Joys of Sun and Seaside". Siapa yang paling cepat menyelesaikan tantangan ini? "Reza Rahadian. Dia begitu kompetitif," kata Jerome Polin dalam acara peluncuran Uniqlo City - The Joys of Clothing di Senayan City, Jakarta, Kamis, 13 Januari 2022. Mendengar itu, Reza Rahadian, Sophia Latjuba, dan Eva Celia pun tertawa.

(dari kiri) Reza Rahadian, Eva Celia, Sophia Latjuba, Jerome Polin, dan Marketing Director and EC Head Business Unit PT Fast Retaioling Indonesia (Uniqlo Indonesia), Daniel Pieter Sumual dalam peluncuran koleksi Uniqlo LifeWear 2022 Spring/Summer di Senayan City Jakarta, Kamis, 13 Januari 2022. Dok. Uniqlo Indonesia

Saat syuting, Reza Rahadian menjahili Sophia Latjuba dengan pergelangan tangan boneka manekin yang putus. Mereka juga tampak memperbutkan beberapa potong pakaian yang dianggap cocok dengan gaya masing-masing. "You're not gonna take that (kamu tak akan mengambil itu)," kata Reza Rahadian kepada Eva Celia saat Eva mengambil sebuah celana panjang coklat dari atas meja pilihan Reza. Reza Rahadian juga resek dengan menghalangi Jerome Polin ketika hendak memasang outer putih pada manekinnya.

Di atas panggung, lagi-lagi Reza menjahili Sophia Latjuba. Saat pembawa acara Indra Herlambang bertanya tentang busana olahraga pilihan Sophia, Reza berbisik kepada Eva Celia yang duduk di sebelahnya lalu mereka mengangguk-angguk dan tertawa kecil. Tampaknya hal itu membuat Sophia agak terganggu saat akan merespons pertanyaan Indra. "Gue usil banget ya," kata Reza Rahadian mengaku.

