Kevin Sanjaya Sukamuljo Go Public Kisah Asmaranya dengan Valencia Tanoesoedibjo

Kevin Sanjaya mulai go public soal hubungannya dengan Valencia Tanoesoedibjo, Foto: Instagram Kevin Sanjaya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain bulu tangkis ganda putra terbaik dunia, Kevin Sanjaya Sukamuljo mulai go public soal hubungan asmaranya dengan Valencia Tanoesoedibjo. Ia mengunggah fotonya dengan sang pacar saat merayakan ulang tahun Valencia di halaman Instagramnya, Kamis petang, 13 Januari 2022.

Untuk menegaskan hubungan spesial itu, tangan Kevin merangkul bahu putri bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo saat berpose berdua. "Happy birthday," tulisnya dengan tambahan emotikon hati.

Selama ini, hubungan mereka memang sudah tercium publik. Instagram penggemarnya, Support Kevin Sanjaya mengunggah saat ia dan kekasihnya tengah hang out dengan kawan-kawan mereka. Kevin dan Valencia yang duduk di tengah, terlihat paling menonjol lantaran tangan Valencia berada di atas paha Kevin dan posisi tubuh pasangan Marcus Fernaldi Gideon ini merapat dengan kekasihnya.

Unggahan Kevin ini tak urung langsung menuai reaksi para sahabatnya. "Duh tegang banget mukanya," tulis Vidi Aldiano, meledek Kevin. "Ok la cah lanang #seriusnihkeknya," tulis Greysia Polii. "Uhuyyy," tulis Fadil Jaidi. "Happy for you, Vin," tulis Ratchanok Intanon, pemain bulu tangkis Thailand, sekaligus disebut sebagai tante Junior, anak Marcus yang menggemaskan. "Soliiiidddd," tulis Sean Gelael.

Sedangkan para penggemar Kevin Sanjaya Sukamuljo tentu saja patah hati dengan deklarasi langsung dari pemain bulu tangkis yang banyak diidolakan para pecinta badminton dengan gaya tengilnya itu. Pengusaha, Andrian sekaligus sahabat Kevin menuliskan emotikon mewakili kegalauan para perempuan penggemar Kevin. "Patah hatiku Mas Kevin." "Aduhh gopubbb adoohhhh," tulis @rwt**. "Wadohhh," tulis @fanny*** dengan emotikon sedih. "Woilah nyeseg hati ini," tulis @chelsea****.

