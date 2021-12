Semangati Marcus / Kevin, Vidi Aldiano: Tempat Kedua Itu Lebih dari Cukup

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Vidi Aldiano memberikan semangat untuk Minions, julukan bagi ganda putra Indonesia, Marcus / Kevin di final BWF World Tour Finals 2021 melawan pasangan Jepang, Takura Hoki / Yugo Kobayashi, Ahad, 5 Desember 2021. Ia memuji permainan ganda putra terbaik dunia itu meski kalah dalam tiga gim.

"Good game Minions! Setelah beberapa bulan tanding dan masih kasih performance kayak gini sih super membanggakan. 2nd place is more than good enough!," cuit Vidi di akun Twitternya, setelah pertandingan.

Dalam pertandingan tiga gim dengan skor yang amat ketat, Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon kembali harus mengakui kecerdikan pasangan Jepang yang sudah mengalahkan mereka saat Indonesia Masters itu. Mereka kalah 16-21 21-13 17-21. Tampak wajah kecewa keduanya saat berada di podium dengan terus menundukkan kepala.

Vidi dan Kevin Sanjaya Sukamuljo bersahabat sejak lama. Keduanya kerap saling memberikan dukungan. Kevin juga tak sungkan diajak Vidi berkolaborasi di kanal Youtubenya.

Ganda Putra Indonesia Marcus Fernaldi Gideon (kiri) dan Kevin Sanjaya Sukamuljo mengembalikan kok ke arah Ganda Putra Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi pada Final Indonesia Open 2021 di Nusa Dua, Bali, Ahad, 28 November 2021. Ganda putra berjulukan The Minions ini menang dalam dua set langsung, 21-14 dan 21-18. ANTARA/Humas PBSI

Pada salah satu unggahannya di Instagram, Vidi terharu melihat foto dirinya berada di tengah deretan medali yang dipajang Kevin. "Medali boleh punya banyak, tapi yang dipajang di tengah, yang ada foto guenya. Merasa terhormat banget loh gue, @kevin_sanjaya!" tulisnya, 4 September 2021.

Selama tour, Vidi selalu menonton pertandingan Marcus / Kevin meski melalui televisi lantaran batasan selama pandemi. Ia selalu menonton bareng bersama penyanyi, Raisa setiap ada pemain Indonesia yang bertanding.

Seperti saat pertandingan final Marcus / Kevin melawan pasangan Jepang itu saat final Indonesia Open pada 28 November 2021. "Sobat nobar final Indo Open @raisa6690," cuitnya sambil mengunggah fotonya bersama Raisa di depan tangga, spot yang biasa digunakannya untuk berfoto.

"Kemarin gak tega ngelihat Minions tanding. Tapi hari ini mereka energinya lagi on banget. Hajar!" cuitnya saat itu.

Tunangan Sheila Dara itu mengunggah video saat ia merekam Raisa yang bersorak merayakan kemenangan Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon, sepekan lalu.

Cuitan semangat Vidi Aldiano agar sahabatnya tak berkecil hati mendapatkan balasan dari pengguna Twitter lainnya. "Mungkin Minions pengen bikin cocokloginya netizen berhasil. French Open: RU. Hylo Open: Champion, Indonesia Master: RU, Indonesia Open: Champion. WTF: RU, BWC:???" cuit @galon****.

