Polisi Sebut Nama Artis Kasus Prostitusi, Cassandra Lee Jadi Korban Nyasar

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Cassandra Lee menjadi korban salah sasaran netizen setelah polisi mengungkan nama selebritas yang terjerat kasus prostitusi. Banyak netizen yang menggeruduk akun Instagram Cassandra Lee lantaran memiliki kemiripan nama.

Polisi menangkap artis berinisial CA di Hotel Ascott, kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat pada Rabu malam, 29 Desember 2021, sekitar pukul 21.30 WIB. Ia ditangkap karena diduga berkaitan dengan kasus prostitusi online. Semula, polisi hanya menyebut inisial CA saja, tapi belakangan namanya dibuka, yakni Cassandra Angelie.

Tak pelak, kemiripan nama inilah yang membuat netizen ramai-ramai menggeruduk unggahan Cassandra Lee satu jam lalu, Jumat, 31 Desember 2021. Mantan kekasih Randy Martin itu mengunggah foto close up dirinya dengan pose menoleh ke belakang. "Melangkah keluar menuju 2022," tulis Cassandra yang mengenakan gaun warna peach itu.

Netizen yang penasaran setelah nama Cassandra Angelie dibuka, mulai bertanya kepada Cassandra kebenaran berita itu. Tapi mereka segera menyadari setelah melihat wajah yang berbeda. "Kok beda....yah nyasar," tulis @im.ro***. "Yuhuuu....Ada yang kesasar ke sini gegara mbak yang berkasus? Salah lapak gengs, bukan mbak yang ini," tulis @fera***. "Lah beda, tahunya nyasar," tulis @ciso***.

Cassandra Lee memilih mendiamkan netizen yang nyasar ke akun Instagramnya. Meski sudah lama komentar nyasar datang, ia tidak menanggapinya. Tapi tujuh menit lalu, Cassandra justru menjawab komentar penggemarnya, Cassievers Nabire. "Tinggal beberala am lagi 2022, be happy new year dan semoga kamu selalu bahagia dariku yang menyayangimu. Oleh Cassandra, pesan penuh doa ini dibalasnya dengan manis pula. ?Iya, Selamat Tahun Baru, Cinta," tulisnya.

