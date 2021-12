Vanessa Angel Ulang Tahun, Keluarga Bibi Peringati dengan Pengajian Anak Yatim

TEMPO.CO, Jakarta - Ulang tahun ke-28 mendiang Vanessa Anggel yang jatuh pada hari, Selasa, 21 Desember 2021. Keluarga Bibi Andriansyah, suami Vanessa pun hendak merayakan dengan menggelar pengajian bersama puluhan anak yatim untuk mendoakan Vanessa dan Bibi yang meninggal pada 4 November 2021 karena kecelakaan tunggal mobil yang dikemudikan asisten mereka, Tubagus Joddy di Tol Nganjuk, Jawa Timur.

Ibunda Bibi, Dewi Zuhriati mengunggah foto menantunya bersama dia saat merayakan ulang tahun Gala Sky Andriansyah yang pertama pada 14 Juli lalu. "Hari ini adalah ulang tahunmu Nak, kami keluarga besarmu dan teman-temanmu akan mengundang anak yatim buat mendoakanmu di sana, semoga kalian tenang dan damai di sana," tulis Dewi pada keterangan unggahan itu.

Dewi juga mengatakan, ia dan para sahabat Vanessa yang menggalang donasi untuk membelikan rumah bagi Gala akan mewujudkan impian perempuan yang berprofesi sebagai artis sinetron dan penyanyi semasa hidup itu. Dewi menekankan, keluarga besar Bibi amat menyayangi Vanessa dengan tulus, yang saat hidup kerap berbicara tidak mendapatkan haknya sebagai anak dari orang tuanya sendiri.

Vanessa Angel dan suami, Bibi Ardiansyah. Instagram

Menurut Dewi, sudah lama Vanessa dan Bibi ingin membelikan rumah bagi Gala. "Dan sekarang setelah kepergian kalian, cita-cita itu diwujudkan sahabat kalian, Icha serta sahabat terdekat kalian yang sangat peduli sama Gala Sky Andriansyah," tulisnya.

Tiga adik Bibi, Frans Faisal, Fadly Faisal, dan Fujian Utami tak lupa membuat unggahan ulang tahun kakak ipar mereka. Ketiganya membuat unggahan mengenai Vanessa. Frans mengunggah kembali unggahan Bibi saat memberikan kejutan untuk istrinya dengan membawa kue ulang tahun masuk ke dalam kamar.

Fadly membuat unggahan bersama Vanessa dan Gala yang dipangkunya. "Happy birthday kakakku yang cantik, senang senang ya kalian di sana. I love you love you love you," tulisnya, tepat pergantian hari.

Tak ketinggalan Fuji juga mengunggah ulang saat kakaknya kejutan untuk Vanessa Angel yang sedang mengurus Gala. "Happy birthday kakak, maaf ya planning kita rayain ulang tahun kakak di Bali belum sempat kesampaian, I miss you so damn much, be happy di atas sana yaa! Love u," tulisnya.

