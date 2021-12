Niko Al Hakim Masih Karantina, Curhat Sedih Rayakan Ultah Anak Secara Virtual

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi dan selebgram, Niko Al Hakim mematuhi aturan karantina setelah kembali dari Turki. Dengan kondisinya yang masih karantina di hotel, pria yang akrab disapa Okin itu terpaksa hanya bisa merayakan ulang tahun putra pertamanya, Xabiru Oshe Al Hakim melalui panggilan video.

"Harusnya kalau sesuai rencana awal, pulang dari Turki tanggal 6 dan keluar karantina 8 Desember (3 hari karantina). Pas berangkat tiba-tiba peraturan berubah jadi 7 hari karantina," tulis Okin di Instagram pada Minggu, 12 Desember 2021.

Okin berusaha untuk mencari cara supaya bisa pulang lebih awal dan menjalani karantina sesuai waktu yang telah ditentukan, namun sia-sia setelah aturan baru dikeluarkan. "Dengan segala cara gue coba reschedule pulang duluan tanggal 5 dengan harapan tanggal 11 sudah bisa keluar dan bisa ngerayain ultah abang. Tapi apadaya tiba-tiba aturan dirubah kembali jadi 10 hari karantina," tulisnya.

Ayah dua anak ini tidak bisa berbuat banyak selain merelakan absen dari perayaan ulang tahun Xabiru dan menjalani karantina selama 10 hari di hotel sesuai aturan. Karena hal tersebut, Xabiru hanya merayakan ulang tahunnya bersama sang ibu, Rachel Vennya dan adik perempuannya. "Sedih banget banget gabisa bareng abang dihari kelahirannya, jadi virtualan gini," tulisnya.

Dalam video yang diunggah Okin, terlihat Xabiru sangat senang melakukan panggilan video dengannya. Xabiru bahkan menunjukkan dekorasi perayaan ulang tahunnya kepada Okin dan menagih kado ulang tahun. Okin berjanji akan memberikan kado yang sudah disiapkannya itu setelah selesai karantina.

Melengkapi video tersebut, Okin menuliskan ungkapan spesial untuk Xabiru. "Btw Biw, ga kerasa yaa kamu udah 4 tahun ada didunia ini. makasih banyak selama 4 tahun ini sudah hadir bukan cuma sekedar menjadii anak, tapi kamu juga jadi sahabat yang baik buat ayah. Bisa diajak main, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, apapun itu. Tumbuh jadi anak baik yaa bantuin ayah jagain adik. Love you so much biw, see you soon," tulisnya.

Unggahan Niko Al Hakim ini cukup membuat sebagian pengikutnya terharu sekaligus salut. Mereka mengapresiasi Okin yang tetap mematuhi aturan karantina setelah bepergian dari luar negeri demi keselamatan bersama. "Tetap patuhi protokol ya ayaaah walaupun kangen anaak jangan kabuurrr," tulis olvi***. "Sedih baca caption nya, btw selamat ulang tahun abang biru sehat dan bahagia selalu," tulis @bett***. "Nangis sad banget, semoga cepat ketemu biru sama ayah. Selamat ulang tahun abang biru, peluk online," tulis @yuli***.

