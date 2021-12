Anneth Delliecia Tak Pernah Membayangkan Bisa Raih Best Asian Artist MAMA 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Anneth Delliecia tidak menyangka bisa memenangkan penghargaan kategori Best Asian Artist di Mnet Asian Music Awards atau MAMA 2021 yang digelar di Korea Selatan pada Sabtu, 11 Desember 2021. Anneth yang masih berusia 16 tahun itu kaget bisa bersanding dengan para senior di industri musik.

"OMG ! Best Asian Artist Indonesia on MAMA Mnet! Jujurly ngga pernah ngebayangin nama anneth ada di deretan nama para senior-senior hebat yang luar biasa di @mnet_mama ! who am I ???" tulis Anneth di Instagram pada Minggu, 12 Desember 2021.

Anneth bersyukur dengan pencapaian barunya ini. "But makasih banyak Tuhan Yesus!! I believe in You ! Jadilah padaku menurut kehendakMu!" tulisnya. Tidak lupa, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang-orang yang selama ini telah terlibat dalam karier bernyanyinya, termasuk keluarga dan fans.

"Makasih semua yang ikut terlibat dan menemani anneth berproses dari awal sampe sekarang, thank you @starmedianusantara @officialransmusic, my family, my #Annetherz, all #Mhieanlovers, thank you my bby #mhiean #mungkinhariiniesokataunanti, and thank you #Indonesia ! I love you all so much !!" tulisnya.

Prestasi baru Anneth ini mendapat banyak sambutan positif dari para musisi lainnya. Mereka ikut bangga melihat Anneth yang masih remaja itu berhasil menang di MAMA 2021. "Selamaaat yaaa sayaaaang," tulis Melly Goeslaw. "Proud!! Keren Anneth," tulis Tantri Kotak.

Melly Goeslaw menggandeng Anneth untuk membawakan original soundtrack film Kadet 1947 yang berjudul Bakti. Dalam lagu ini, Melly menjadi composer bersama suaminya, Anto Hoed sebagai music arrangement, dan Anneth yang menyanyikannya. Melly mengaku tidak mudah melatih Anneth yang saat itu berusia 15 tahun untuk membawakan lagu bertema nasional.

"Menerapkan lagu ini kepada Anneth yang seusia ini ternyata enggak gampang dan itu pasti akan kita hadapi nanti karena mereka terbiasa dengan semua platform yang begitu mudah, tapi delapan jam saya ngegodok Anneth, saya bilang 'kamu mau naik kelas enggak? Sabar, terus sampai bisa, sampai dalam'," kata Melly dalam konferensi pers perilisan Bakti pada Rabu, 22 September 2021.

Anneth Delliecia baru saja memenangkan Indonesian Music Awards 2021 untuk kategori Song of the Year lewat lagu Mungkin Hari Ini Esok atau Nanti. Indonesian Music Awards digelar pada Senin, 6 Desember 2021. Selain Anneth, penyanyi Indonesia yang menang di MAMA 2021 adalah Lyodra untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia.

