Dari My Sassy Girl hingga Sejarah Menara Eiffel Tayang Akhir Tahun di Klik Film

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu film terbaik Korea Selatan, My Sassy Girl yang dibintangi Jun Ji Hyun dan Cha Tae Hyun akan diputar di pengujung tahun ini di Klik Film. Selain My Sassy Girl, film luar yang diputar adalah Eiffel, Playing God, The Lost Daughter, Silent Night, hingga yang mencetak box office di Korea seperti Escape From Mogadishu, dan Pipeline.

"Pemerintah akan menetapkan PPKM level 3 di libur Natal dan Tahun Baru. Kami menghadirkan film-film terbaik yang dapat menemani para pecinta film," kata Direktur Klik Film, Frederica dalam siaran pers yang diterima Tempo, Kamis, 2 Desember 2021.

Menurut Frederica, tradisi di Klik Film, setiap bulan juga memutarkan tiga film nasional yakni Eyang Ti, Kapan Pindah Rumah, dan Menunggu Bunda. Eyang Ti menghadirkan Beby Tsabina, Widyawati, dan Irgi Achmad Fahrezi. Adapun Kapan Pindah Rumah, dibintangi Cut Mini, Clara Bernadeth, Mahalini Raharja, Indro Warkop, dan Abun Sungkar. Selain itu, film Menunggu Bunda, diperankan Rey Mbayang, Donny Damara, Adinda Thomas, Putri Ayudia, dan Steffi Zamora.

Berikut sinopsis film yang hadir bulan ini.

Playing God

Film bergenre komedi drama ini berfokus pada kisah saudara kandung yang hidup melalui penipuan kecil-kecilan, menarik orang agar mempercayai mereka, dan memberikan uang dengan berbagai alasan.

Film ini dibintangi oleh Hannah Kasulka, Luke Benward, dan Michael McKean. Film yang tayang secara resmi tanggal 6 Agustus 2021 ini, diproduseri oleh Aaron Benward, Cody Bess, Scott Brignac, dan lainnya.

Eiffel

Gustave Eiffel, yang memiliki mahakarya terkenal di Prancis, telah lama digambarkan sebagai orang yang gila, insinyur struktural yang brilian, dan arsitek besi.

Sebuah film yang melukiskan gambaran Eiffel secara berbeda dan humanis. Film ini mengisahkan sisi romantis seorang Gustave Eiffel yang putus asa menunggu mahakaryanya menjadi landmark untuk dicintai sebagai kemenangan teknik.

Film ini disutradarai oleh Martin Bourboulon, yang mengklaim terinspirasi secara bebas oleh fakta sejarah dan secara akurat menunjukkan bagaimana Eiffel adalah sosok yang tidak populer di Paris akhir abad ke-19. Gagasannya membangun menara besi 10.100 ton, dimaksudkan sebagai simbol Savoir-faire industri Prancis untuk Pameran Universal 1889, diresmikan.

The Lost Daughter

The Lost Daughter jadi salah satu film yang ditunggu oleh fans Maggie Gyllenhall. Film ini juga menghadirkan artis terbaik Academy Award 2019, Olivia Colman.

Dua sosok yang mentereng di dunia film ini hadir dengan karya The Lost Daughter. Film ini akan tayang secara resmi pada 31 Desember 2021.

Pipeline

Dua aktor drama Korea, Doom at Your Service, Seo In Guk dan Lee Soo Hyuk dipersatukan kembali di film Pipeline.

Dalam film arahan Yoo Ha kali ini, kedua aktor itu memiliki peran penting untuk menjalankan sebuah misi yang akan menghasilkan banyak uang. Misi tersebut dipimpin oleh Geun Woo (Lee Soo Hyuk) yang merupakan seorang pemimpin perusahaan pengeboran minyak.

Meski memiliki harta yang berlimpah, Geun Woo masih tampak tak puas dengan kekayaannya yang sekarang. Ia berencana mencuri minyak dari pipa bawah tanah yang menghubungkan Jalan Honam serta Kota Seoul dan Busan. Waktu estimasi yang ditetapkan oleh Geun Woo untuk menjalankan misi tersebut adalah sebulan untuk menghindari kecurigaan orang banyak.

Escape from Mogadhisu

Escape from Mogadishu merupakan film tercepat yang meraih lebih dari 2 juta penonton dalam waktu 17 hari di tengah social distancing yang ketat. Escape from Mogadishu juga meraih enam penghargaan di ajang 30th Buil Film Award 2021, salah satunya menjadi film terbaik.

Buil Film Award adalah ajang penghargaan bergengsi untuk perfilman Korea Selatan yang diselenggarakan oleh perusahaan surat kabar besar Korea, yaitu Busan Ilbo. Ajang ini merupakan salah satu ajang penghargaan film Korea Selatan yang diselenggarakan pertama kali pada 1958.

Berdasarkan kisah nyata, Escape from Mogadishu adalah film tentang pelarian hidup dan mati pekerja kedutaan Korea Selatan dan Korea Utara yang terdampar di tengah-tengah perang saudara di Somalia.

My Sassy Girl

Meski sudah 20 tahun lalu dirilis, My Sassy Girl tetap mendapatkan respons yang luar biasa dari penggemar drama dan juga film Korea di berbagai belahan dunia. Film fenomenal ini menjadi penanda bangkitnya sineas perfilman Korea Selatan.

Film bergenre komedi romantis ini berkisah tentang Gyeon Woo (Cha Tae Hyun) seorang mahasiswa yang harus tertimpa berbagai kesialan sejak memutuskan menolong seorang gadis mabuk di stasiun bawah tanah.

My Sassy Girl masuk dalam jajaran box office Korea Selatan dan dianggap mampu bersaing dengan film Titanic. Selain sukses, film ini juga meraih beberapa penghargaan, di antaranya, Grand Bell untuk Aktris Terbaik Tahun 2002 yang dimenangkan oleh Jun Ji Hyun, Penghargaan Perfilman Hong Kong untuk Film Asia Terbaik Tahun 2003, Blue Dragon Film Awards untuk Aktor Pendatang Baru Terbaik Tahun 2001 yang dimenangkan oleh Cha Tae Hyun, dan Grand Bell Award for Best Screenplay– Adapted Tahun 2002.

