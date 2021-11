Kisah George Harrison Diaudisi di Atas Bis Tingkat Sebelum Masuk The Beatles

George Harrison bermain gitar di belakang panggung konser The Beatles di Philadelphia, 16 Agustus 1966. Dalam tur A.S. pertama mereka, penampilan live The Beatles disaksikan oleh sekitar 73 juta penonton lewat televisi mereka pada 1964. Dailymail.co.uk

TEMPO.CO, Jakarta - The quiet beatle menjadi julukan yang disematkan kepada gitaris dedengkot Rock and Roll asal Liverpool, George Harrison. Bersama Beatles ia sudah melahirkan lagu-lagu seperti, Blue Jay Way, Taxman, Something, hingga masterpiece-nya Here Comes The Sun.

George Harrison lahir di Liverpool, Inggris pada 25 Februari 1943. George merupakan anak bungsu dari empat bersaudara, lahir dari Harold Hargreaves dan Louise Harrison. Dia memiliki saudara perempuan bernama Louise dan dua saudara laki-laki bernama Harry dan Peter.

George bersekolah di 'Dovedale Primary School' setelah itu ia diterima di 'Liverpool Institute' yang bergengsi pada 1954. Ketertarikannya pada musik datang dari ibunya yang merupakan penggemar musik yang . Dia sering mendengarkan 'Radio India' saat hamil George--hal itulah yang membuat George menggandrungi filosofi dan musik dari daerah timur atau Asia.

Sebelum menjadi gitaris The Beatles, George lebih dulu membentuk grup band skiffle yang ia beri nama Rebel. Ia membentuk band tersebut bersama kedua koleganya, Arthur dan Peter Kelly. Ketika itu George acap kali menulis lirik lagu bahkan nada musik yang akan ia gubah atau mainkan.

Dalam perjalanan karir musiknya George akhirnya bertemu dengan Paul McCartney--bassis The Beatles--yang juga kakak kelasnya. Ketika itu Paul sedang mencari seseorang yang ulung dalam permainan gitar, walaupun Paul memiliki dasar bermain gitar, ia lebih memilih menjadi seorang bassis dan John Lennon juga mengisi posisi gitaris.

Berdasarkan Rolling Stone, "Saya kenal orang ini," kata McCartney kepada John Lennon. "Dia agak muda, tapi dia bagus." Harrison lulus audisinya, memainkan instrumen gitar "Raunchy" di bagian atas bus tingkat pada suatu malam — dan dengan itu, dia adalah seorang Beatle, atau setidaknya seorang Quarryman--nama The Beatles sebelumnya.

GERIN RIO PRANATA

Baca:

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.