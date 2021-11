Cerita Seru Ariel Noah, Menyanyi di Konser sambil Bermain Sepatu Roda

Ariel Noah saat meluncur dengan sepatu roda menemui penonton konsernya yang digelar secara drive in. Foto: Instagram Ariel Noah.

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi, Ariel Noah akhirnya bisa kembali merasakan manggung dengan disaksikan banyak penonton bersama bandnya, Noah. Mereka mengadakan konser dengan konsep drive in yang artinya penonton tetap ada di dalam mobil mereka menyaksikan penampilan Noah. Namun, Ariel, sang vokalis punya cara sendiri untuk mendekati penggemarnya dengan menggunakan sepatu roda.

“Sedikit keseruan konser drive in tadi, hari ini sekaligus dua hobi, nyanyi dan sepatu roda, thank you semua yang datang,” tulis Ariel membagikan atraksinya bermain sepatu roda sambil bernyanyi, di akun Instagramnya, Sabtu, 20 November 2021.

Melalui status dari penonton dan beberapa panitia yang memperlihatkan kondisi saat konser. Salah seorang panitia dengan akun Instagram @puchiels juga membagikan saat Ariel dengan santainya menyapa penonton sambil menggunakan roller blade. Terlihat Ariel dengan lincahnya turun dari panggung dengan cara meluncur menggunakan sepatu rodanya dan menghampiri mobil-mobil yang terparkir dengan tetap memegang mic di tangan.

Beberapa panitia terdengar memberikan aba-aba kepada Ariel untuk berhati-hati saat di tikungan. Penontonpun langsung kompak menyalakan klakson menyambut aksi Ariel ini. “Kalo yang lagi kerja beda ya teriaknya,” tulis Ariel mengomentari unggahan @puchiels.

Sejumlah pengunjung menyaksikan penampilan band NOAH dalam konser secara Drive-In di Parkir Barat JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 20 November 2021. Konser ini digelar secara Drive-In karena masih dalam masa pandemi. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Dino Hamid, kreator dari New Life Expreience yang menggawangi acara konser Noah, mengungkapkan pengalamannya bekerja bersama Noah. Ia membagikan foto saat Ariel sedang berlatih roller blade untuk pertunjukkannya. “9 tahun buat show nya @noah_site gak pernah santai. Konser instrumental ( tanpa vocalist), konser 5 Negara 2 Benua 1 harai. Silent concert, monochrome, dan tadi malam Drive In + Rollerblade,” tulis Dino, Ahad, 21 November 2021.

Dino juga menggoda tentang kemungkinan konser satu dekade band Noah tahun depan. Meski belum diketahui kapan akan dilaksanakan, Dino sudah memastikan konser yang beda dari sebelumnya. “Jangan deh, ikutan puyeng nanti .Sampai bertemu lagi di pertunjukan DI ATAS NORMAL selanjutnya,” tulis Dino.

Unggahan Ariel ditanggapi oleh netizen yang mengomentari atraksinya. “Jangan ditemenin dia jago, masa bisa main rollerblade sambil nyanyi,” tulis @mariaeka_. “Edannn konsepnyaaaa di luar batas nalar manusia,” tulis @ryandofenta. “Mantep mang baru ini ya konser make sapatu roda tapi keren pokonyaa.,” tulis @ukuy_tea.

Noah menjadi penampil di hari kedua konser Danamon New Live Experience 2. Konser yang diadakan di lapangan parkir barat JIExpo Kemayaron ini diselenggarakan selama tiga hari bertutut-turut sejak 19 November 2021. Di hari pertama, Jumat, 19 November 2021, penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL menjadi pengisi acaranya.

Dalam penampilannya, Bunga mengajak Ariel Noah untuk berduet dengannya menyanyikan lagu Menghapus Jejakmu. Itu berarti Ariel tampil dua hari berturut-turut di acara konser ini. Sementara di hari ketiga atau Ahad, 21 November 2021, penyanyi Tulus akan mengisi acaranya.

DEWI RETNO

