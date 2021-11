Kepala Gundul Akibat Kemoterapi, Ari Lasso Optimis akan Gondrong Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Ari Lasso akhirnya mengungkapkan ke publik sedang menjalani kemoterapi. Tanpa banyak diketahui, Ari sudah tiga kali menjalani kemoterapi untuk penyakit kanker limfomanya ini. Akibat kemoterapi ini, tentu saja rambutnya mengalami kerontokan.

“Memberanikan diri posting. Sudah chemo ke 3, sudah separuh jalan, bisa menjalani tentu karena penyertaan TUHAN dan doa serta suport kalian semua. Ya, saya sudah gundul seperti @ahmaddhaniofficial @mastercorbuzier @duniamanji,” tulisnya melalui halaman Instagramnya, Selasa, 16 November 2021.

Mantan vokalis Dewa 19 ini baru saja divonis kanker limfoma stadium 2. Ia harus menjalani PET Scan untuk mengetahui penyebaran sel kanker di tubuhnya. Selain menjalani PET Scan, Ari juga harus menjalani kemoterapi untuk pengobatannya.

Efek samping kemoterapi ini mengakibatkan rambut rontok parah sampai dengan kebotakan. Ari sendiri sebelumnya sudah memotong pendek rambut panjangnya. “Tapi saya yakin masih bisa tumbuh dan gondrong lagi. Terimakasih doanya teman2-teman, love u full!!! Tuhan membalas,” tulisnya.

Selain menjalani PET Scan, Ari juga harus menjalani kemoterapi untuk pengobatannya. “Tidak ada penyebaran tetap harus kemo, obatnya mungkin beda, bersyukur kanker gue itu DLBCL kanker jenis sel B, bisa disembuhkan. Stadiumnya secara bentuk stadium dua, akan lengkap setelah dilakukan PET scan,” katanya di acara podcast Deddy Corbuzier, 8 September 2021.

Mengunggah fotonya menggunakan pakaian rumah sakit dan kupluk, Ari mendapatkan semangat dari teman-teman musisnya. Rossa, Once, Fadly Padi, Andy Rif, Tohpati dan Tantri Kotak ikut menyemangati Ari. "So .... BISMILLAH sembuh dan sehat kembali kangennnnnnnn so," tulis Anang Hermansyah. “Ndang mariiiii soooo!!!!” tulis Dimas Djay. “Yyuuuukkk bisa yukkk papakuuu semangat yuuukk,” tulis Mahalini Raharja.

Pada Agustus 2021, Ari Lasso menjalani operasi pengangkatan tumor di perutnya. Dalam vlognya, 19 Agustus 2021, sebelum menjalani pemeriksaan medis, Ari mengaku mengalami sakit perut saat hendak melakukan syuting video musik lagu barunya. “Ternyata ada sebuah masalah di dalam perutku, tumor, mudah-mudahan tidak ganas, mudah-mudahan tumor jinak, 3 hari lagi tanggal 20 Agustus akan dioperasi,” ujar Ari Lasso.

Menurut Ari Lasso, kankernya bisa sembuh dengan kemoterapi. Ia akan melakukan satu set kemo yang berlangsung 3-6 bulan dan tetap dipantau selama 5 tahun. “Misalkan orang divonis 18 bulan meninggal, kalau ini garansi 5 tahun. Enggak diobati pun 5 years guarantee,” ujarnya.

DEWI RETNO

