5 Artis TikTok Terkaya 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Perkembangan sosial media yang tidak terbendung memunculkan cara baru untuk mencari uang. TikTok merupakan salah satu kanal media sosial yang memberikan royalti kepada para content creatornya. Royalti yang diberikan pun besarnya tidak main-main.

Beberapa content creator Tiktok yang sukses meraih popularitas dapat meraup untung yang sangat besar dari sosial media tersebut. Dilansir dari finance.yahoo.com, berikut adalah content creator TikTok terkaya di dunia 2021:

1. Baby Ariel

Baby Ariel merupakan artis TikTok yang sudah menggeluti profesi content creator sejak lama. Bahkan, ketika TikTok masih bernama musical.ly, Baby Ariel sudah eksis. Kontennya meliputi konten menyanyi dan konten lainnya. Kini Baby Ariel telah menjadi salah satu influencer paling terkenal di dunia dengan jumlah kekayaan mencapai 6 juta dolar dan pengikut TikTok yang berjumlah lebih dari 25 juta.

2. Addison Rae Easterling

Addison Rae Easterling memulai karir TikToknya pada usia 19 tahun. Pada 2020, ia menjadi salah satu content creator TikTok paling populer dengan pengikut mencapai 5 juta orang. Jumlah kekayaannya pun melejit menjadi 5 juta dolar AS. Karena kesuksesannya, ia keluar dari universitas dan fokus menjadi content creator. Salah satu konten barunya adalah podcast "Mama Know Best" di Spotify yang tayang setiap minggu.

3. Charli D'Amelio

Artis TikTok berusia 16 tahun ini memperoleh kepopulerannya pada Juni 2019 karena konten dansanya viral. Ia pun akhirnya diundang oleh Beberapa Rexha untuk berdansa bersama di Barclay Center, New York pada tahun yang sama. Popularitasnya pun semakin menanjak sejak saat itu. Kini, kekayaannya diperkirakan mencapai 4 juta dolar AS.

4. Zach King

Zach King merupakan satu-satunya content creator TikTok yang sudah terkenal jauh sebelum TikTok hadir. Ia sudah menjadi Youtuber sejak 2008 dan juga mengunggah video di Vine sejak 2013. Bahkan ia sempat menerima beberapa penghargaan seperti Hewlett-Packard commercial contest 2010 dan YouTube's Next Up Creators contest 2013. Kekayaannya sebagai artis TikTok kini diperkirakan mencapai 3 juta dolar AS.

5. Dixie D'Amelio

Dixie merupakan kakak dari Charlie D'Amelio yang sebelumnya telah menjadi content creator TikTok dengan pendapatan fantastis. Dixie memiliki pengikut TikTok hingga 32 juta orang, sementara kekayaannya mencapai 2,9 juta dolar AS. Selain membuat konten, Dixie kini sibuk mengurusi perusahaan pakaian Hollister dan perusahaan make up Morphe.

BANGKIT ADHI WIGUNA

