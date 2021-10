Makan Malam Keluarga, Anang Hermansyah dan Raul Lemos Duduk Sebelahan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketegangan antara keluarga Anang Hermansyah dan keluarga Raul Lemos mulai mencair. Kedua keluarga ini duduk makan malam bersama. Anang Hermansyah dan Raul Lemos terlihat duduk bersebelahan.

Momen kebersamaan ini dibagikan oleh Aurel melalui Instagram Storynya pada Selasa, 26 Oktober 2021. Aurel memperlihatkan siapa saja yang hadir di acara makan malam itu. “Hai pi, hai om,” ujar Aurel menyapa Raul dan Anang yang duduk bersebelahan.

Aurel juga menggoda Thariq Halilintar yang datang sendirian tanpa pasangan. Sedangkan Azriel Hermansyah membawa kekasihnya Sarah Menzel. “Nah ini kan aku sama abang, Sarah sama Jiel, nah ini?” kata Aurel sambil menunjuk Thariq.

Kebersamaan keluarga Hermansyah, Lemos dan Halilintar dibagikan melalui akun Instagram masing-masing. “Malam yang Indah, The Atta Family, The Hermansyah, The Lemos. Tinggal tambah Gen Halilintar Seruu ini. Kalau kita jalan-jalan bareng serunya kemana ya guys?” tulis Atta. Unggahan Atta ini dikomentari oleh Krisdayanti yang menuliskan, “Terimakasih nak.”

Azriel yang selama ini sering bersitegang dengan Raul Lemos ikut mengunggah momen bahagia ini. Ia bahkan menyebut doanya terkabul dengan adanya kumpul keluarga ini. “Semoga ini bukan yang terakhir.. tetap saling mendoakan dan menjaga satu sama lain.. Amin,” tulis Azriel.

Tidak mau ketinggalan, Ashantypun ikut mengunggah kebersamaan tersebut. Ibu anak dua ini berharap rencana liburan bersama bisa terwujud. “Terakhir kumpul begini udah berapa tahun yang lalu ya? Alhamdulillah bisa kumpul lagi dalam keadaan sehat, bahagia, ngobrol berjam-jam enggak inget waktu. Semoga rencana liburan bareng bisa terwujud yaa,” tulis Ashanty.

Rekan selebritas Krisdayanti ramai mengomentari unggahannya. Ine Febriyanti, Happy Djarot, Marini Zumarnis dan Chika Jessica ramai meninggalkan emotikon cinta di kolom komentar. “Turut berbahagia mimi sayang,” tulis Chintami Atmanagara. “Alhamdulillah jeng Yanti,” tulis Fira Basuki.

Semenjak menikah dan mengalami keguguran Aurel Hermansyah kembali dekat dengan ibunya Krisdayanti. Atta Halilintar bahkan mengajak Krisdayanti untuk berkolaborasi dalam lagu This Is Indonesia.

Terakhir Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar memenuhi janjinya untuk bertemu dengan Raul Lemos. Kedatangan Atta dan Aurel disambut hangat oleh Raul yang memeluk dan mencium kepala Aurel. Kehangatan ini seperti menghapus ketegangan yang sempat terjadi antara Aurel dan Raul. Atta mengunggah momen pertemuan mereka di kanal YouTube AH pada Jumat, 22 Oktober 2021. Atta yang baru pulang dari Solo langsung menuju ke rumah Krisdayanti. “Mimi, ini boleh pakai kamera?,” ujar Atta meminta izin kepada Krisdayanti yang menyambut mereka di halaman depan rumahnya.

