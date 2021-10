Wajahnya Mirip Pemenang Esports Dota, Dokter Tirta Akui Capek Disebut di Twitter

TEMPO.CO, Jakarta - Influencer, Dokter Tirta, mengaku capek namanya terus disebut oleh warga Twitter. Kali ini, kelelahan itu bermula dari kemenangan Team Spirit dalam permainan E-Sports Dota. Wajah Toronto Tokyo, salah satu anggota tim Team Spirit yang mirip dengan Dokter Tirta, membuat netizen ramai menyebut namanya.

“Oi sudahan mentionnya, dah kelar turnamennya. Ini ntar shit post meme-nya nyebar ke belahan negara lain,” cuit Dokter Tirta disertai emotikon menangis keras, Senin dinihari, 18 Oktober 2021.

Sejak dua hari lalu, nama Dokter Tirta ramai dibahas para peminat pertandingan esports Dota yang berskala internasional. Kejuaraan yang memperebutkan hadiah sebesar 18 juta dollar ini dimenangkan oleh Team Spirit yang berasal dari Russia. Rupanya salah satu anggota tim pemenang ini adalah Toronto Tokyo yang berwajah amat mirip dengannya.

Tirta mengaku kelelahan lantaran namanya terus di-tag atau disebut netizen. "Maaf kawan-kawan yang lagi ngedota, dan nonton TI, itu Toronto Tokyo, bukan gue. Notif Instagra, TikTok, sampai Twitter penuh. Tapi gak papalah, jago. Apalagi invokernya. Untung rambut gua udah item sekarang,"tulisnya di halaman Instagramnya sambil mengunggah foto kembarannya itu, Sabtu, 16 Oktober 2021.

Dokter Tirta mengunggah fotonya yang kembar dengan Toronto Tokyo, pemain DOTA. Foto: Twitter Tirta.

Nama Tirta awalnya ramai disebut setelah Team Spirit mengumumkan masuk tiga besar kejuaraan ini. Akun Twitter resmi Team Spirit memasang pengumuman yang menggunakan foto Toronto Tokyo, salah satu anggotanya yang mirip Dokter Tirta. “What a game! We are in the top 3 of the international! GGWP @invgaming,” cuit admin akun ini.

Unggahan ini mendapat balasan dari netizen Indonesia yang langsung membandingkan Toronto Tokyo dengan Dokter Tirta. “Tirta "TORONTOTOKYO" Hudi is an Indonesian Dota 2 Player that is playing for Spirit Wong. He is known for typing "ez game" vs Oh Gitu (OG). he is doing study to became doctor in Gajah Mada University. He also has a shoes brand call "IZ Geim" He is a TI 17 winner and a well known,” cuit akun @Armandddfrz. “@tirta_cipeng gg banget lu dok wkwk,” cuit @kakRidok.

Cuitan netizen yang ditujukan untuk Dokter Tirta berlanjut ketika akhirnya Team Spirit memenangkan permainan itu. “Dr.Tirta said, Diam lawan covid, bergerak membantai mid,” cuit @exurboyfriend. “Dokter jaga klinik, gamer adu taktik. Selamat dokter, sukses terus @tirta_cipeng,” cuit @brian_fari99. “Bro. It is only a meme,” cuit Dokter Tirta menanggapi cuitan dari akun Team Spirit Account Fan yang ikut mengira Tirta Hudi adalah nama asli Toronto Tokyo.

DEWI RETNO

