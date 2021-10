Terbitkan Buku, Angelina Jolie Terinspirasi Aktivis-Aktivis Muda Pejuang HAM

TEMPO.CO, Jakarta - Angelina Jolie sangat terinspirasi dengan anak muda yang berada di garda terdepan perjuangan hak asasi manusia atau HAM. Ia juga kagum dengan anak muda yang mampu menyuarakan suaranya. Pesan ini merupakan bagian dari bukunya, Know Your Rights and Claim.

“Aku sangat terinspirasi oleh anak-anak muda di seluruh dunia yang berada di garda terdepan perjuangan hak asasi manusia,” tulis Jolie melalui halaman Instagramnya, Sabtu, 16 Oktober 2021.

Jolie mengunggah fotonya saat temu penggemar dan penandatanganan bukunya. Menggunakan masker, ia bertemu dengan penggemar-penggemar ciliknya yang antusias membeli bukunya. Jolie juga terlihat menyempatkan waktu berbincang-bincang dengan anak-anak ini.

Di dalam buku itu, Jolie juga menuliskan tentang anak-anak muda yang melindungi lingkungan. Ia juga menulis anak-anak muda yang berjuang untuk ketidaksetaraan dan diskriminasi. “Mereka melangkah untuk melakukan pekerjaan yang harusnya dilakukan orang dewasa tapi sejauh ini telah gagal,” tulis aktris peraih Piala Oscar ini.

Jolie menceritakan kisah yang ia temui di kemah-kemah pengungsian dan area konflik di seluru dunia. Duta UNHCR ini melihat anak-anak yang harus menerima konsekuensi dari keputusan yang buruk. “Saat anak-anak dan remaja memiliki agensi, tenaga dan pengetahuan untuk berbicara, mereka bisa mengubah hidup semuanya, membantu untuk mewujudkan lingkungan yang lebih setara,” tulis pemeran Lara Croft ini.

Pesan yang Jolie tuliskan di buku barunya ini merupakan hasil konsultasi dengan aktivis-aktivis muda di seluruh dunia. Buku ini, menurut Jolie, dibuat untuk mereka dan juga seluruh anak muda di dunia. “Yang berjuang untuk hak-hak mereka di seluruh dunia,” tulis Jolie.

Buku Know Your Rights and Claim Them terbit di Inggris pada hari Kamis, 8 September 2021 dan untuk pre-order di negara lain, dengan tujuan publikasi di seluruh dunia. Buku ini ditulis bersama dengan pengacara hak asasi manusia Geraldine Van Bueren, salah satu perancang asli Konvensi PBB tentang Hak Anak 1989, bertujuan untuk membekali anak-anak dengan pengetahuan untuk menantang ketidakadilan dengan aman.

Sejak membuat akun Instagram, Angelina Jolie memang khusus mendedikasikan untuk menyuarakan suara perempuan Afghanistan. “Saat ini, masyarakat Afghanistan kehilangan kemampuan mereka untuk berkomunikasi melalui media sosial dan mengekspresikan diri mereka dengan bebas. Jadi aku menggunakan Instagram, untuk membagikan kisah mereka dan menyuarakan ke seluruh dunia yang berjuang untuk hak asasi mereka,” tulis Angie, 20 Agustus 2021