Kebahagiaan Daniel Mananta Dapat Sweater Rajut yang Dibuat Istri Selama 3 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter Daniel Mananta merasa bahagia mendapat hadiah sweater rajut dari istrinya, Viola Maria. Meski sering melihat istrinya merajut, Daniel tidak menyangka kalau Viola juga membuatkan untuknya. Daniel tambah terkejut ketika tahu butuh waktu tiga tahun bagi istrinya untuk membuat sweater berwarna hijau itu.

“Beberapa tahun yang lalu, Viola lagi suka ngerajut, dan dia kasih anak kita dan anak-anak teman kita rajutan hand made dari dia. Gw diam-diam saja sih, bahkan enggak kasih 'hint' apa-apa kalo gw mupeng. Tapi pas dia di Jerman 3 tahun yang lalu, dia rencana mau kasih gw surprise yaitu sweater rajutan. Ternyata sweater yang dia buat tidak semudah itu. Butuh 3 tahun untuk nyelesaiin sweater ini, “ ujar Daniel di halaman Instagramnya pada Senin, 4 Oktober 2021.

Menurut Daniel, biasanya Viola Maria tidak membutuhkan waktu lama untuk membuat sweater lain. Namun, khusus untuk Daniel, ia sampai butuh waktu tiga tahun. “Di ulang tahun pernikahan kita, gw mendapatkan sweater ini.. banyak banget rambut Viola yang nyangkut di sweater ini.. hahaha.. rambut dia dari pendek sampe panjang! Dan gw pake dengan ceria!” tulis mantan VJ MTV ini.

Daniel ingat waktu kecil ia suka melihat film keluarga tentang orang tua yang suka merajut untuk anak atau cucunya. Saat masih kecil, Daniel sering berpikir kapan bisa mendapatkan hadiah seperti itu juga. “Well, love language gw tuh ternyata 'act of service and gifts', jadi kayak gw bakalan seneng banget dikasih hadiah yang hand made dari seseorang yang gw sayang,” tulisnya.

Harapannya terkabul karena sang istrilah yang akhirnya mewujudkan itu. Meski demikian, Daniel menyebut sweater pemberian Viola tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan Viola ke mereka sekeluarga. “Setiap hari gw mengucapkan terima kasih ke Tuhan karena telah memberikan pasangan terbaik untuk gw. Sampe Viola harus terbang keliling dunia hanya untuk nikah dengan gw 10 tahun yang lalu,” tulisnya.

Unggahan Daniel ini mendapatkan beragam komentar dari sahabat-sahabatnya. “Ah captionnya! Love Viola’s sweaters and cardigans, so much love poured into them. Cara Rose loves hers,” tulis Rianti Cartwright. “Gokil sih Viola. Gw mending beli aja,” tulis Maia Estianty. “Omg gilaaa buat Sweater? @lolagin so talented,” tulis Luna Maya.

Merayakan ulang tahun pernikahannya kesepuluh, Daniel Mananta dan Viola Maria memperbarui janji pernikahan. Mereka memilih Yogyakarta sebagai tempat untuk saling mengucap sumpah setia itu. Baik Daniel maupun Viola sama-sama mengucapkan janji untuk selalu sabar satu sama lain. “Dengan pertolongan Tuhan kami berjanji akan sabar di pernikahan ini,” tulis Daniel di halaman Instagramnya, Ahad, 18 Juli 2021.

Daniel Mananta menikah dengan Viola Maria pada 2011. Pasangan ini dikaruniai dua anak bernama Mila Mananta dan Noam Mananta. Sebelumnya, Daniel Mananta enggan mengumbar kehidupan pribadinya ke publik. Namun tahun lalu, Daniel Mananta mulai mengunggah foto sang istri dan mulai terbuka tentang keluarga kecilnya.

DEWI RETNO

