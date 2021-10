Cara Unik dan Segar Denny Sumargo Promosi Batik di Las Vegas

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor dan pebasket, Denny Sumargo memiliki cara unik saat merayakan Hari Batik Nasional yang diperingati tiap tanggal 2 Oktober. Ia membuat video reels yang sudah dibuatnya saat melakukan perjalanan di Amerika Serikat beberapa waktu lalu bersama selebritas Indonesia atas undangan Erigo, pabrikan kaos dari Indonesia sekaligus memanfaatkan momentum New York Fashion Week.

Video reels itu dibuat saat melakukan perjalanan di Las Vegas bersama istrinya, Olivia Allan. Ia tampil sendirian di video itu dan diunggahnya di halaman Instagram pada Sabtu, 2 Oktober 2021.

Video dimulai dengan Denny melemparkan baju ke atas lalu terjun dan berubah dengan batik Megamendung warna biru dongker di badannya yang dipadankan dengan celana jins biru muda. "Batik Man goes to Las Vegas," demikian tulisan saat video berhenti untuk menunjukkan batik sudah melanglang buana ke pusat judi dunia itu.

Denny selanjutnya bertanya kepada dua perempuan yang dijumpainya di jalan dan bertanya orang mana. "I am Denny from Indonesia. Where do you come from," kata Denny kepada dua perempuan. Kedua perempuan itu menjawab dari Amerika Serikat, yang ditulisnya dengan, "Gue akamsi," yang artinya anak kampung sini.

Mantan pebasket nasional itu kemudian bertanya kepada dua pria. Pria itu bertanya kepada Denny apakah dia anak TikTok. Selanjutnya, kepada orang-orang yang dijumpainya itu, Denny meminta pendapatnya berapa skor bajunya dari 1 sampai 10 untuk baju batik yang dikenakannya itu.

Dua perempuan muda itu menjawab skornya 7. Tak puas, ia bertanya kepada dua pria yang mengiranya bocah TikTok. "Zero," jawab pria muda yang mengagetkan Denny dan rupanya strateginya dilanjutkan dengan menaikkan restleting ke leher. "Nah ini, baru keren, lebih rapi," kata pria yang sebelumnya memberikan nilai nol untuk batiknya. Si pria itu memintanya melepas baju itu dan dituruti Denny. Begitu sudah memegang T-shirt batik itu, si pria itu langsung membawanya kabur.

Tak berhenti dengan pemuda itu, bintang film Balada Sepasang Kekasih Gila itu masih melanjutkan pertanyaan ke seorang gadis dan seorang pria yang berjalan-jalan sendiri. "Nilainya sepuluh," jawab si gadis. Denny terbelalak dengan jawaban itu. "Why not?" jawab si gadis itu. Adapun si pemuda menjawab, "Kalau aku sih delapan."

Menurut Denny Sumargo, keinginannya mempromosikan batik Megamendung itu bermula dari tantangan yang diberikan oleh kawannya. "Berani ga sombong pakai batik sembari nanya-nanya orang di jalan," kata Sally Giovani, temannya. Tantangan itu dijawabnya meski mengaku ragu. "Gue pikir orang Indo overproud sama batik, ternyata emang kita punya batik bagus," tulisnya pada keterangan unggahannya ini.

