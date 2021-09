Terima Lamaran Vincent Verhaag, Jessica Iskandar: Kamu Buatku Percaya Cinta Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Selebritas, Jessica Iskandar menerima lamaran kekasihnya, Vincent Verhaag di rumah mereka di Bali, Jumat, 24 September 2021. Lamaran itu disaksikan oleh anak Jessica yang bernama El Barack Alexander.

Jessica mengunggah foto-foto berharga saat ia dilamar Vincent. Terlihat di salah satu foto, ekspresi kaget bercampur bahagia perempuan yang disapa Jedar itu saat melihat Vincent berjongkok di hadapannya. Jedar memeluk tiang di depannya, tertawa melihat Vincent. El Barack pun senang bakal memiliki papa baru lagi.

"I SAID YES. Terima kasih Tuhan sudah kirim seseorang seperti @v.andrianto ke dalam hidup kami. Aku percaya Tuhan punya rencana indah untuk hidupku dan @alexanderbarackel bersamamu," tulisnya pada keterangan unggahannya itu.

Mantan tunangan Richard Kyle itu juga mengungkapkan perasaannya kepada Vincent, pria yang selama ini diakuinya hanya sahabat. "I love you, Vincent Verhaag! Kamu membuatku percaya cinta lagi! Terima kasih untuk segalanya. Aku berharap Tuhan membalasnya dengan berjuta kebahagiaan untukmu! #love," tulisnya. Vincent juga mengunggah foto-foto itu. "She said YES!!!@inijedar," tulisnya.

Jessica Iskandar menerima lamaran dari kekasihnya, Vincent Verhaag. Foto: Instagram @inijedar.

Unggahan Jedar dan Vincent ini mendapatkan selamat dari teman-teman selebritas mereka. "Congrats tetangga," tulis Atiqah Hasiholan, yang kini juga menetap di Bali. "Congratulations Vincenttt!!!" tulis Tengku Nadira. "Congrats brother! Semoga Tuhan memberkahi semua rencanamu. Bahagia untukmu," tulis Georgino Abraham. "Congratssss Ka Jedar," tulis Atta Halilintar. "OMG so happy Jedarrr," tulis Chika Jessica.

Sebelum bersama dengan Vincent, Jessica Iskandar sempat bertunangan dengan Richard Kyle. Mereka nyaris menikah, tapi terus ditunda karena pandemi Covid-19, hingga akhirnya memutuskan putus. Jedar selanjutnya pindah ke Bali.

Di Bali, Jessica Iskandar saling dekat dengan Vincent Verhaag. Hubungan mereka kian serius dan makin dekat dengan Tuhan. Keduanya sepakat dibaptis bersama. "Suatu hari aku sadar, ada pelayan Tuhan yang begitu dekat, kenapa aku tidak meraih pelajaranNya, supaya aku lebih dekat sama Tuhanku,” ujar Jessica saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Dapur Bincang Online, 28 Agustus 2021.

