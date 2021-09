Lisa Blackpink Pecahkan Rekor, Lalisa Ditonton 100 Juta Kali dalam Dua Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Lisa Blackpink memecahkan rekor baru untuk video klip debut solonya, Lalisa. Sejak rilis 10 September lalu sampai dengan Ahad, 12 September 2021, video klip Lalisa telah ditonton sebanyak 100 juta kali. Video klip Lalisa juga memuncaki trending di YouTube.

Jumlah penonton sebanyak ini dicapai dalam waktu dua hari atau lebih tepatnya dalam 49 jam dan 5 menit. Selain itu, pencapaian ini memecahkan rekor untuk video musik dari artis solo. Soompi, menuliskan pihak YouTube sendiri belum mengkonfirmasi rekor ini. “Video musik Lalisa mencapai 100 juta penonton di @YouTube. BLINK di seluruh dunia, terima kasih banyak,” cuit akun YG Family.

Rekor tersebut sebelumnya dipegang oleh PSY dengan lewat lagu Gentleman yang dirilis pada 2013 lalu. Gentleman berhasil mengumpulkan 100 juta penonton dalam waktu 2,8 hari.

Desember 2018, Ariana Grande, memegang rekor untuk video musik debut paling banyak ditonton sepanjang sejarah YouTube. Dalam waktu empat hari setelah rilis, video musik lagu Thank U, Next ditonton sebanyak 100 juta kali. “Sudah 100 juta, terima kasih semuanya. Kami mencintaimu dan sangat senang,” cuit Ari kala itu.

Dalam kurun waktu 24 jam, Lalisa berhasil mengumpulkan jumlah penonton sebanyak lebih dari 70 juta. Hal tersebut memungkinkan Lisa memecahkan rekor untuk jumlah penayangan tertinggi yang pernah dicapai video klip artis solo dalam 24 jam pertama. Rekor sebelumnya 65,2 juta ditempati oleh Taylor Swift di lagu ME! yang rilis tahun 2019.

Sementara, Blackpink juga ikut meraih pencapaian lain di YouTube. Sampai 11 September 2021, Blackpink sudah memiliki 65,5 juta subscribers di YouTube. “Mereka berhasil! @BLACKPINK baru saja mencapai 65,5 juta subscribers di YouTube seluruh dunia. Menjadikan mereka sebagai artis paling banyak subcribernya. How You Like That?!” cuit akun Twitter resmi YouTube Music.

Ini menjadikan mereka sebagai girl band nomor satu di dunia yang paling banyak subscribernya. Hasil ini juga membuat Blackpink mengalahkan penyanyi asal Kanada, Justin Bieber dalam jumlah subscriber. Justin memiliki 65,1 juta subscriber sampai saat ini.

Dalam video klip Lalisa yang berdurasi 3 menit 36 detik itu, Lisa Blackpink tampil energik dalam berbagai tema busana berbeda. Menariknya, Lisa sengaja memasukkan unsur budaya Thailand sebagai negara asalnya dalam video klip debut solo ini. Ia mengaku sangat bangga bisa mengenalkan Thailand kepada dunia melalui video klip Lalisa.

DEWI RETNO

