Atta - Aurel Rayakan Ulang Tahun Amora, Raul Lemos: Kurang Azriel Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Amora Lemos, putri Krisdayanti dan Raul Lemos baru saja berulang tahun ke-10 pada Minggu, 5 September 2021. Meski tanpa kehadiran Raul Lemos, Krisdayanti tetap merayakan ulang tahun Amora secara sederhana di rumah.

Dengan dekorasi yang didominasi merah muda dan balon warna-warni, ulang tahun Amora dimeriahkan oleh keluarga Krisdayanti, termasuk Yuni Shara juga turut datang merayakan pertambahan usia keponakannya itu.

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah baru bisa datang merayakan ulang tahun Amora kemarin, Selasa, 7 September 2021. Pasangan yang tengah menanti buah hati itu membawakan hadiah spesial untuk adiknya berupa boneka beruang berukuran besar dan konsol game.

"Terimakasih kakak kakak sayangnya Amora Kellen untuk kebahagiaan yang dibagikan dengan semua hadiah dan harapan di ulang tahun Amora," tulis Krisdayanti di Instagram pada Selasa, 7 September 2021.

Momen kebahagiaan itu juga diunggah oleh Atta Halilintar di Instagram. Terlihat Amora menyuapi Atta dan Aurel Hermansyah potongan kue ulang tahunnya. "Selamat ulang tahun adek Amora. Aku berharap semua impianmu menjadi kenyataan. Buat keluargamu bangga!" tulis Atta pada keterangan foto.

Sekali lagi Krisdayanti mengucapkan terima kasih atas kedatangan Atta dan Aurel untuk merayakan ulang tahun Amora. "Terimakasih kakak abang atta loli," tulis Krisdayanti di kolom komentar.

Kebahagiaan tidak hanya dirasakan Krisdayanti saja, tetapi Raul Lemos juga merasakan hal yang sama. Meski hanya bisa melihat dari jarak jauh, Raul Lemos yang berada di Timor Leste bersyukur melihat keakraban istri dan anak-anaknya. Raul Lemos mengunggah kembali foto yang sama dengan Krisdayanti dan Atta Halilintar. Namun ia merasa kebahagiaan itu kurang lengkap tanpa kehadiran Azriel Hermansyah yang diketahui sedang berada di Malang.

"Alhamdulillah, indahnya kebersamaan! Saling menebar cinta. Masih kurang kehadiran Azriel Hermansyah," tulis Raul Lemos di Instagram. Unggahan ini langsung ditanggapi oleh Krisdayanti. "Terimakasih amor ,tuhhhh sayang jiel naaaak ditanyain ommm," tulis Krisdayanti di kolom komentar.

Perayaan ulang tahun Amora tahun ini membuat netizen ikut bahagia. Mereka senang melihat Krisdayanti dan anak-anaknya bisa berkumpul bersama lagi. "Semoga bahagia seterusnya the Lemos, the hermansyah, the atta," tulis @ashl***. "Masyaallah seneng lihat kebersamaan ini,,semoga om raul bisa segara kumpul bersama," tulis @dzm***. "Ademnya melihat semakin Harmonis. Semoga tetap begini selamanya ga ada selisih paham lagi. Love buat keluarga ini," tulis @dore***.

