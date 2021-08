Sabian Tama Unggah Foto dengan Awkarin, Netizen Siap Tahajud Buka Pintu Langit

TEMPO.CO, Jakarta - Influencer, Sabian Tama secara mengejutkan mengunggah fotonya bersama mantan kekasihnya, Awkarin saat mereka mendatangi sebuah pesta di halaman Instagramnya, Kamis, 26 Agustus 2021. "#throwback Xanadu," tulisnya pada keterangan gambar yang diunggahnya itu.

Di foto itu, mantan sepasang kekasih itu terlihat amat serasi dan kembar. Senyum merekah tersungging di wajah mereka. Awkarin yang mengenakan gaun brokat cokelat muda terlihatamat cantik. Tangannya menggandeng Sabian, yang mengenakan batik warna krem muda.

Sepertinya, putra mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama ini tengah merindukan mantan kekasihnya. Di tampilan Instagram Storynya, ia mengunggah foto perempuan bernama asli Karin Novilda ini tengah memegang ponsel dan selfie, kemarin. "Always be happy. Inside and out anak baik," tulisnya di atas foto itu,

Unggahan di halaman Instagramnya itu tak pelak memancing ribuan komentar yang masuk. Hanya dalam dua jam, unggahan itu sudah dikomentari lebih dari 3.700an komentar dan hanya dua yang ia balas. "Azek," tulis Darrel Juwono, sahabatnya sendiri. "Pedas panas sama gua lu," balas Sabian.

Awkarin bersama dengan kekasihnya, Sabian Tama, anak sulung Wishnutama. foto/instagram/awkarin

Ribuan komentar itu kebanyakan memberikan dukungan kepada Sabian Tama agar kembali berhubungan dengan Awkarin. Mereka memberikan restu jika pasangan influencer itu kembali bersama.

"Mas Abi sepertinya sedang memperbaiki diri untuk melamar Karin," tulis @malvinayunovi. "Bismillah, gas kawal sampai halal," tulis @eva_ns26. "Kita siap bantu doa Mas Abi...tujuh hari tujuh malam aku siap doakan di setiap tahajudku...Tetap bertahan Mas Abi," tulis @mutie25.

"Mas Abi vibesnya secondlead bangettt, jangan sad ending yaa, jangan sadboy plis, Sabikuy," tulis @yoki1407. "Gosah balikan, langsung SAH aja," tulis @nsyanra. "Ini baru juara bertahan yang always bangga sama Karin Novilda Tama? Dahlah paling cocok loh Mas Abi, jalur langit kita siap bantu, hihihi," tulis @biasalah.right.

Menariknya, dari 81 ribu lebih pemilik akun Instagram yang menyukai unggahan ini, terdapat nama Sean Gelael, yang disebut sempat mengisi hati Awkarin. Walhasil, netizen yang jeli pun menuliskan komentar soal itu. "Di-like Mas White," tulis @anafikadmh. "Disukai oleh Mas White ecieeee," tulis @belvaputri10. Mas White adalah sapaan akrab Sean di media sosial.

Hubungan Sabian Tama dan Awkarin berakhir hanya sehari setelah perempuan yang kini kerap menjadi relawan korban bencana itu merayakan ulang tahunnya ke-23 pada 29 November 2020. Mereka putus karena Awkarin merasa Sabian telah berpaling hati. Kendati putus, keduanya tetap berhubungan baik bahkan kerap melakukan perjalanan bersama.

