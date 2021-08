Sempat Dikira Prank, Ucok Baba Akhirnya Terima Mobil Pemberian Raffi Ahmad

TEMPO.CO, Jakarta - Komedian Ucok Baba akhirnya menerima mobil pemberian Raffi Ahmad. Ucok Baba mengaku seperti sedang bermimpi saat mobil berwarna hitam itu ada di depan matanya.

Dalam foto yang diunggah di Instagramnya pada Minggu, 22 Agustus 2021, terlihat Ucok Baba bersama putranya dan juga Raffi berfoto bersama di depan mobil barunya. “Terimakasih brother @raffinagita1717 masih berasa mimpi, semoga Allah membalas kebaikannya yaa buat the real SULTAN ANDARA, pantes aja emang kalau rejeki lu enggak putus-putus masyaAllah. Sehat terus bro dan keluarga, no settingan, no prank,” tulis Ucok Baba.

Dalam kanal YouTube Rans Entertainment pada 3 Agustus 2021 lalu, Raffi Ahmad membawa Ucok Baba ke sebuah dealer mobil. Di sana Raffi menukar tambah mobil lama Ucok Baba dengan sebuah mobil Honda HR-V berwarna hitam dengan kisaran harga Rp 300-400 juta. Namun sayangnya, mobil yang diinginkan Ucok Baba harus menunggu selama 2-3 minggu untuk bisa diantar.

Saat ini, Ucok Baba bisa bernafas lega, karena mobil barunya sudah resmi menjadi miliknya. Di Instagramnya, Raffi juga ikut membagikan momen saat Ucok Baba menerima mobil barunya. "Mobil baru untuk Bang @ucokk.baba sudah Datang! Alhamdulillah," tulis Raffi pada keterangan foto. “Berasa mimpi bro @raffinagita1717 terimakasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikannya ya,” tulis Ucok Baba di kolom komentar.

ADVERTISEMENT

Raffi punya alasan sendiri memberikan mobil kepada Ucok Baba. Suami Nagita Slavina ini senang melihat kerja keras Ucok Baba. Bahkan, Ucok Baba mengajak teman-temannya bisa bekerja dan memperjuangkan hak mereka. “Jadi aku kasih semangat, biarpun kita punya kekurangan, dibalik kekurangan harus bisa membalikkan itu menjadi motivasi,” ujar Raffi menjelasakan alasannya kepada Ucok.

Ucok Baba sendiri masih tidak percaya dan menganggap ini prank dari Raffi Ahmad. Raffi memahami kekhawatiran Ucok Baba dan berusaha meyakinkan kalau transaksi benar terjadi. “Tapi bener ya fi, lu jangan malu-maluin gue,” ujar Ucok.

Hal ini membuat netizen ikut bahagia dan salut dengan kebaikan Raffi Ahmad kepada Ucok Baba. "Selamat bang Ucok...memang bener AA dan mba Gigi baiknya gak ketulungan makanya rejekinya ada terus," tulis @supriyati_25. "Berkah buat bang Ucok dan AA @raffinagita1717 Ikut seneng bang," tulis @siaakasep. "Alhamdulillah, semoga berkah buat apa Raffi dan bang Ucok," tulis @ariyani_susanto.



DEWI RETNO

Baca juga: Jual Mobil untuk Biaya Istri Melahirkan, Aldi Taher Tagih Janji Raffi Ahmad