Melanie Putria Dilamar Kekasih di Helikopter, Siap Raih Mimpi Bersama

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris sekaligus presenter Melanie Putria menerima lamaran kekasihnya, Aldico Sapardan di Bali. Puteri Indonesia 2002 ini dilamar di dalam helikopter yang tengah terbang tinggi di udara.

Sebuah cincin dari Aldico melingkar di jari manis Melanie sebagai tanda keduanya telah resmi bertunangan. "Aku terima pinanganmu dengan Bismillah. I said yes!" tulis Melanie di Instagram pada Rabu, 18 Agustus 2021.

Melanie Putria merupakan mantan istri Angga Puradiredja vokalis Maliq & D'Essentials. Keduanya menikah pada 2010 dan dikaruniai seorang putra. Pernikahan mereka hanya bertahan sembilan tahun, Melanie dan Angga resmi berpisah pada 2019. Sedangkan Aldico Sapardan merupakan dokter spesialis ortopedi yang juga memiliki seorang putra dari pernikahan terdahulunya.

Melanie dan Aldico terlihat sangat bahagia di hari lamarannya kemarin. Mereka siap membangun rumah tangga lagi dan meraih mimpi bersama. "Dear kekasih hati,

Masih ada banyak sekali mimpi yang ingin kuraih, dan aku ingin kamu ada disana untuk menemaniku meraihnya," tulis Melanie.

Melanie Putria menerima lamaran dari kekasihnya, Aldico Sapardan. Foto: Instagram/@melanieputria.

Ibu satu anak ini mengaku akan setia menemani Aldico dengan segala kekurangannya. Ia berharap hubungannya dengan Aldico langgeng dengan saling mengasihi, saling menjaga dan menyayangi satu sama lain. Bagi Melanie, Aldico selalu berhasil membuatnya bahagia dengan berbagai cara, termasuk momen lamaran kemarin.

"Terima kasih buat surprise diatas heli ini ya. Edyan. Kamu memang emejing sejak hari kita bertemu! Anda selalu punya cara sendiri untuk mengejutkan saya dan tidak pernah gagal membuat saya tersenyum," tulisnya.

Di akun Instagram pribadinya, Aldico juga mengunggah sejumlah foto saat dirinya melamar Melanie. "Aku ingin memanggilmu milikku. Aku ingin menggenggam tanganmu selamanya. Dan aku ingin membuatmu merasa diinginkan," tulis Aldico. "Mari kita mulai perjalanan kita bersama. Mulai sekarang, sampai selamanya."

Melanie Putria dan Aldico Sapardan mendapat ucapan selamat dari teman-teman selebritasnya yang ikut bahagia. "Wow Gila gila gila! I’m sooooo happy for you Mel," tulis Daniel Mananta. "Huhuhuhu nangis lagi liatnya so happy for both of you Bismillah ya sayangku," tulis Alya Rohali. "Alhamdulillah ikut Happy Mel InsyaAllah di lancarkan semuanya ya," tulis Cynthia Lamusu. "Ikut senang ya Mel bahagia selalu," tulis Maudy Koesnaedi.

