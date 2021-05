Jawaban Dewi Perssik Saat Ditanya Dinar Candy Cara Melumpuhkan Aldi Taher

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dangdut, Dewi Perssik masih geram terhadap mantan suaminya, Aldi Taher yang menyebutnya berbau terasi. Melalui unggahan-unggahan di akun Instagramnya, ia menyerang balik Aldi Taher yang kini kerap menjadi sorotan publik berkat pernyataan-pernyataannya yang kontroversial dan dianggap kontraproduktif itu.

Terakhir, Dewi Perssik mengunggah fotonya dengan Dinar Candy pada Selasa, 25 Mei 2021. Foto itu diambil saat Dinar Candy menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV, pagi ini.

"Dia curhat dan tayany, bagaimana menakhlukkan Aldi Taher, gampang....masukin aja dia ke kandang ayam biar jadi ayam sekalian terus dijual deh, itupun kalau laku, wkwkwkwk," tulisnya.

Aldi Taher. Instagram

Saat diundang sebagai bintang tamu di Liga Dangdut 2021 pada 6 Mei 2021, Aldi Taher menyebut Dewi Perssik, yang menjadi salah satu juri di program pencarian bakat penyanyi dangdut itu, mengatakan mantan istrinya berbau terasi. "Dewi Perssik dulu, kalau di rumah bau terasi, karena dia suka masakin suami," katanya.

Kalimat bersayap antara memuji dan menghina ini membuat Dewi Perssik terkejut. Ia tak terima disebut bau terasi. "Maksud lu apaaaa? Gue suka minum jamu enggak bau terasi. Iya suka masak, tapi pandangan orang gue bisa dikira bau bawang bombay," katanya dengan wajah marah yang tak bisa disembunyikan.

Adapun Dinar Candy sendiri, pernah merasa kesal saat ia dituduh Aldi Taher melakukan maksiat saat menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier. Aldi meminta podcast dengan Dinar Candy itu diturunkan karena dikategorikan maksiat lantaran baju ketat yang dikenakan Dinar.

Aldi Taher saat menjadi tamu di kanal Youtube mantan istrinya, Dewi Perssik. Foto: Youtube Dewi Perssik.

Deddy akhirnya mempertemukan Dinar Candy dengan Aldi Taher. Dalam pertemuan itu, Dinar mengetes dengan memberikan honornya kepada Aldi dan diterima. Ia pun kesal dan berkomentar, "aku maksiat kamu munafik." Setelah itu, Deddy Corbuzier juga membuat konten bersama komika, Uus yang juga kesal dengan Aldi Taher. Deddy selanjutnya membuat podcast sendiri yang berisi permintaan maafnya lantaran sudah mengunggah suami Salsabillih itu.

Unggahan Dewi Perssik itu sendiri menuai perhatian Aldi Taher. Ia turut mengomentari unggahan mantan istrinya dan menulisnya untuk Dinar Candy, pendakwah UAS, dan suami Dewi Perssik saat ini, Angga Wijaya. "Dinar permen...I lope you tomat...Ustad Abdul Somad I love you so much. I love you @anggawijaya88 cc @ustadzabdulsomad_official."

Baca juga: Ingatkan Baca Al-Quran ke Miyabi dan Mia Khalifa, Aldi Taher Akui Teladani Nabi