Ridwan Kamil Desain Batik Buat Leeteuk dan Yesung Super Junior, Rossa: Aa Kasep

TEMPO.CO, Jakarta - Leeteuk Super Junior dan Yesung Super Junior menunjukkan foto diri mengenakan batik asal Jawa Barat. Di Instagram, Leeteuk mengenakaan batik megamendung berkelir merah dengan luaran model jas motif batik berwarna biru.

"Saya diberi batik. Terima kasih kepada Ridwan Kamil yang telah mendesain batik ini," tulis Leeteuk pada Senin, 24 Mei 2021. "Jawa Barat dan Indonesia, terima kasih. Suka."

Pada unggahan itu, Leeteuk menunjukkan berbagai pose dia mengenakan batik tersebut. Termasuk salah satu pose resmi dengan dua tangannya tertangkup di depan perut.

Sama seperti Leeteuk, Yesung Super Junior juga mengunggah foto memakai batik berupa kemeja dan outer model jas. Pose Yesung lebih kasual dengan tangan dimasukkan ke saku celana.

Mengetahui idolanya memakai batik dari Jawa Barat, penyanyi Rossa menuliskan apresiasi di kolom komentar. "Aa hatur nuhun. Aa meni kasep," tulis Rossa di akun Yesung.

Leeteuk Super Junior mengenakan batik yang didesain oleh Ridwan Kamil/Instagram

"Kang Leeteuk hatur nuhun," tulis Rossa di kolom komentar akun Leeteuk Super Junior.

Ridwan Kamil mengunggah foto-foto Leeteuk dan Yesung di akun Instagramnya. Gubernur Jawa Barat ini mengucapkan terima kasih kepada bintang pop Korea Selatan itu karena bersedia memakai busana kebanggan Indonesia.

Tak ketinggalan canda ala Ridwan Kamil buat Leeteuk dan Yesung. "You are now officially ready for 'pergi kondangan' or 'ikut pilkada' in Indonesia," tulis Ridwan Kamil.

Suami dari Atalia Praratya ini menambahkan, penampilan Leeteuk Super Junior dan Yesung Super Junior dengan batik membuat mereka tampak 'lebih melokal'. "Dan tentunya lebih terjangkau," tulis Ridwan Kamil disetai emotikon tertawa.

