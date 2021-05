Keluarga Besar Hesti Purwadinata Positif Covid-19, Isolasi Mandiri Terpisah

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter Hesti Purwadinata mengabarkan keluarga besarnya terpapar Covid-19. Sudah sepuluh hari Hesti dan keluarganya dinyatakan positif Covid-19 setelah melakukan tes swab PCR.

Belakangan ini Hesti memang jarang muncul di media sosial sehingga banyak yang menanyakan kabarnya. Istri Edo Borne ini mengaku kalau kondisinya semakin hari kian sehat.

"Alhamdulillah sudah sangat membaik dan gue positif Covid-19. Hampir sepuluh hari dari hasil PCR gue," tulis Hesti di Instagram Story pada Rabu, 19 Mei 2021. "Bukan cuma saya, tapi satu keluarga besar yang terkena."

Keluarganya yang tidak disebutkan detail menjalankan isolasi mandiri secara terpisah dengan Hesti. Sahabat dari Vincent Rompies, Desta, dan Enzy Storia, ini harus dirawat di rumah sakit karena kondisi kesehatannya yang membutuhkan perhatian khusus dari tim medis. "Kebetulan isolasi mandiri saya terpisah dengan keluarga karena harus dirawat intensif di rumah sakit," tulisnya.

Hesti Purwadinata baru mengabarkan kondisinya yang terpapar Covid-19 setelah lebih dari satu minggu dirawat karena alasan tertentu. "Memang dari kemarin belum mau sharing karena masih drop dan keadaan tak memungkinkan. Daripada salah ngomong," tulisnya.

"Bukan cuma fisik yang menyerang tapi pikiran juga. When something like this happens, it takes time for me to figure it out. Jaga kesehatan ya semua," tulis Hesti diakhiri dengan emotikon hati berwarna merah.

Gaya Hesti Purwadinata dan Edo Borne saat berlibur yang diunggah pada 30 Januari 2020. Nama Edo menjadi trending di mesin pencarian Google, setelah Hesti mengunggah video saat suaminya ditantang untuk merias wajahnya. Instagram/@Hestipurwadinata

Bulan lalu Edo Borne, suami Hesti baru saja melaksanakan vaksinasi tahap pertama. Dia memenuhi syarat sebagai pekerja seni yang mendapatkan vaksin Covid-19. "Terima kasih Bapak Jokowi untuk vaksin aman dan halal yang pertama," tulis Edo di Instagram pada Senin, 19 April 2021.

