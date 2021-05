Profil Ayu Maulida, Sarjana Hukum Universitas Airlangga di Miss Universe 2020

TEMPO.CO, Jakarta - Raden Roro Ayu Maulida Puteri atau Ayu Maulida mewakili Indonesia untuk berkompetisi di ajang Miss Universe 2020. Dia tiba di Florida, Amerika Serikat pada Jumat, 7 Mei 2021 untuk menjalani karantina.

Ayu Maulida lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 11 Juli 1997. Sejak kecil, anak kedua dari tiga bersaudara ini bercita-cita menjadi model profesional. Sempat ditentang orang tuanya, Ayu Maulida berhasil membuktikan kalau model bukanlah profesi yang buruk dan sangat cocok untuknya.

Sejak itu, perempuan yang juga anggota tim basket semasa sekolah ini mulai mengikuti berbagai acara peragaan busana. Ayu Maulida menyandang gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga angkatan 2015. Meski saat SMA memilih jurusan IPA, Ayu Maulida tertarik dengan jurusan hukum karena gemar berbicara dan berargumentasi.

Dalam sebuaha sesi tanya jawab dengan netizen, perempuan dengan tinggi badan 179 sentimeter ini menyampaikan kalau hukum adalah basis yang penting dalam kehidupan. "Dengan belajar hukum, maka wawasan kita akan terbuka, enggak gampang kena tipu, bahkan bisa membantu orang lain jika mereka terjerat masalah hukum," tulisnya di Instagram Story pada 15 Juni 2020.

Ayu Maulida pernah menjuarai Asia Model Festival 2019 dan meraih gelar Face of Asia 2019. Dia berpartisipasi pada Indonesia Fashion Week 2019 dan meraih penghargaan The Best Catwalk Female Model di perhelatan tersebut.

Ayu Maulida mengenakan kostum nasional bertema komodo untuk ajang Miss Universe 2020. Instagram/@ayumaulida97

Menjadi Puteri Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah diraih oleh Ayu Maulida. Ia pernah mengikuti pemilihan Puteri Indonesia Jawa Timur pada 2017, namun gagal. Tiga tahun kemudian, dia kembali mengikuti kontes yang sama, dan terpilih sebagai pemenang.

"Menjadi Puteri Indonesia memang cita-cita aku dari kecil karena aku suka semua tentang Disney Princess atau Barbie walau dulu aku tomboi," tulis Ayu Maulida di Instagram Story pada 13 Juni 2020. "Dan menjadi model memang passion aku, juga salah satu langkah yang memudahkan aku untuk menjadi Puteri Indonesia dengan bekal pengalaman karier tersebut.

Tak hanya berkecimpung di dunia modeling, Ayu Maulida punya gerakan sosial bernama Senyum Desa. Ini adalah kegiatan mengajar ke pelosok desa, mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat, dan memberikan pelatihan kewirausahaan. Dalam program Senyum Desa, Ayu Maulida menjabat sebagai pengurus Bidang Ekonomi Kreatif.

Pemenang Puteri Indonesia 2020 Rr Ayu Maulida Putri berjalan di atas 'cat walk' dalam acara malam puncak di Jakarta, Jumat 6 Maret 2020. Ayu Maulida menjadi pemenang setelah menyisihkan tiga pesaingnya Putu Ayu Saraswati asal Bali dan Jihane Almira Chedid asal Jawa Tengah di babak tiga besar. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

"Senyum Desa merupakan ikhtiar saya bersama kawan-kawan untuk merajut kepedulian dan hobi menjelajah keindahan negeri dalam bingkai pengabdian," tulis Ayu Maulida di Instagram Story pada 14 Januari 2019. "Demi senyum para pembumi di tanah Ibu Pertiwi."

Ayu Maulida terpilih sebagai Puteri Indonesia 2020, menggantikan Puteri Indonesia 2019 Frederika Alexis Cull, pada Jumat, 6 Maret 2020 di Jakarta Convention Center. Ayu menyisihkan dua pesaingnya, yakni Putu Ayu Saraswati dari Bali dan Jihane Almira Chedid dari Jawa Tengah.

Baca juga:

Pertanyaan Stunting Bawa Ayu Maulida Jadi Puteri Indonesia 2020