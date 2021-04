Sempat Kesulitan Bertongkat di Film Invalidite, Jessica Mila Merasa Tertantang

First look film Invalidite. Falcon Pictures

TEMPO.CO, Jakarta - Jessica Mila merasa tertantang dalam film barunya yang berjudul Invalidite. Ia harus membiasakan diri berjalan dengan menggunakan tongkat. Ia berperan sebagai Pelita, yang diceritakan sudah menggunakan alat bantu jalan sejak kecil.

Jessica menuturkan, ia ingin membuktikan aktingnya untuk memerankan karakter ini dengan baik, termasuk membiasakan diri berjalan mengenakan tongkat. "Jangan sampai saat aku berperan, seperti orang yang baru menggunakan tongkat seminggu," katanya dalam jumpa pers yang digelar secara virtual, Kamis, 8 April 2021 untuk merilis first look Film Invalidite. First look adalah foto potongan-potongan adegan dalam film.

Tokoh yang diperankannya di film Invalidite ini, kata Jessica, adalah orang sabar, pekerja keras, dan pantang menyerah. Ia tinggal berdua bersama ayahnya yang mempunyai masalah. Namun, ia tetap sabar merawat ayahnya.

Di film ini, ia beradu akting dengan Omar Daniel dan Jerome Kurnia. Film produksi Falcon Pictures ini diangkat dari novel berjudul sama karya Faradita dan meraih sukses di Wattpad dengan pembaca lebih dari 20 juta.

Film Invalidite ini menceritakan tentang perempuan bernama Pelita yang memiliki kekurangan. Ketulusan, kesabaran, dan ketangguhannya meluluhkan hati pria bernama Dewa (Omar Daniel), yang dikenal sebagai pria tampan, kaya, pintar dan selalu menyakiti hati wanita. Tanpa diduga, sikap Dewa perlahan mulai berubah sejak bertemu dengan Pelita.

"Dari script, saya menerjemahkan, kalau cerita film ini tentang ketidaksempurnaan," kata Herwin Noviarto, sutradara film ini. Pelita dengan ketidaksempurnaan fisiknya bertemu dengan Dewa yang tidak sempurna dengan emosinya alias temperamental. "Yang paling menarik dari cerita film ini, menurut saya adalah twistnya tidak terduga," ujarnya.

Omar yang juga hadir dalam konferensi pers secara virtual itu menjelaskan, karakter Dewa yang diperankannya itu amat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini: banyak anak muda yang kurang memiliki rasa empati terhadap sesama. "Banyak anak muda di sekitar kita yang memiliki masalah sama dengan Dewa tapi mereka tidak sadar," tuturnya.

Di dalam film ini, karakter Dewa menampilkan orang yang tak suka dengan segala sesuatu yang menyinggung egonya. Hal kecil pun bisa ia permasalahkan. "Bahkan, melihat Pelita yang memiliki kekurangan fisik, ia tetap tidak memiliki belas kasihan," kata Omar.

Sebaliknya, karakter Gilvi yang diperankan oleh Jerome Kurnia, adalah orang yang berusaha menjadi terbaik di segala hal sejak kecil karena ingin menjadi perfect boy.

"Tapi bukan berarti Gilvi enggak punya cacat. Misalnya, dia tidak berani mengungkapkan perasaannya pada Pelita. Kalau saya, langsung akan menyatakan ke Pelita apa yang ada di hati saya," ujar Jerome.

Di akun Instagramnya, Jessica Mila mengunggah firstlook film Invalidite. "INVALIDITE, coming soon!" tulis perempuan yang bermain di film Imperfect itu, Rabu, 8 April 2021.