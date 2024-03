Jessica Mila Melahirkan Anak Pertama, Didampingi Suami dan Keluarga Besar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan Jessica Mila dan Yakup Hasibuan menyambut kelahiran anak pertama mereka pada Rabu, 20 Maret 2024. Bayi perempuan bernama Kyarra Arunika Hasibuan itu lahir dengan berat badan 3,1 kilogram dan tinggi badan 51 sentimeter.

Kabar bahagia ini baru diumumkan ke publik hari ini. Jessica Mila dan Yakup membagikan foto-foto mereka sesaat setelah Kyarra lahir. "Jatuh cinta (lagi). Selamat datang MVP kecil kami ke liga besar! Hanya karena rahmat-Nya," tulis Yakup di Instagram pada Kamis, 21 Maret 2024.

Dalam foto pertama bernuansa hitam putih, Yakup terlihat tengah mendekap putrinya yang dibalut dengan selimut. Berikutnya adalah foto keluarga kecil mereka yang kini sudah bertambah satu anggota. Jessica Mila terbaring sambil memeluk Kyarra. Dia dan Yakup kompak mencium buah hati mereka.



Jessica Mila Melahirkan di Usia Kehamilan 40 Minggu Melalui Operasi Caesar

Sebelum melahirkan kemarin, kehamilan Jessica Mila diketahui sudah mencapai lebih dari 40 minggu. Aktris 31 tahun ini sempat memperlihatkan bahwa dirinya sedang berjalan di treadmill ketika usia kandungannya 40 minggu 3 hari. Sebelumnya, Jessica Mila juga aktif mengikuti kelas prenatal yoga bersama suaminya.

Kakak Yakup Hasibuan, Putri Hasibuan mengungkapkan kalau adik iparnya itu selama beberapa waktu terakhir telah melakukan berbagai cara supaya bisa melahirkan melalui persalinan normal. Namun, pada akhirnya Jessica Mila harus menjalani operasi caesar.

"Congrats ya sayang @jscmila, kamu adalah ibu yang hebat. Perjuangan untuk lahiran normal sudah semua kamu lakukan, tapi semua hanya kehendak Tuhan yang akhirnya mesti operasi. Aku sangat bangga padamu," tulis anak pertama pengacara Otto Hasibuan itu di Instagram Story pada Kamis, 21 Maret 2024.

Terlihat dari unggahan keluarga, Jessica mendapat banyak dukungan dari keluarga besarnya. Mereka datang menemani di rumah sakit dari sebelum operasi sampai Kyarra lahir. Tangis bahagia pecah ketika mereka pertama kali melihat Kyarra untuk pertama kalinya. "Tangis bahagia," tulis kakak Yakup, Natalia Hasibuan di Instagram Story.

Jessica Mila Banjir Ucapan Selamat

Jessica Mila mendapat banyak selamat dari teman-teman sesama selebritas. Mereka ikut bahagia atas kelahiran anak pertama dari Jessica Mila dan Yakup Hasibuan.

"KAKA CONGRATS YAAA," tulis Prilly Latuconsina. "Cantiknyaaa pas mirip namboru melaney ya, congrats mama papa," tulis Melaney Ricardo. "Congrattsss!! Welcome to the world babyyyy cantikkkk," tulis Asmirandah. "WELCOME TO THE WORLD BABY KYARRA!" tulis Vidi Aldiano. "Welcome to the world babyyyyy congratssss mami papiiiiiii," tulis Enzy Storia.

