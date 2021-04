Deddy Corbuzier Klarifikasi Tudingan Meremehkan Kesehatan Mental: Kok Dipotong?

TEMPO.CO, Jakarta - Deddy Corbuzier memberikan penjelasan setelah dikritik berbagai pihak karena dianggap meremehkan kesehatan mental. Anggapan itu muncul saat dia menjadi juri dan mewawancarai peserta Indonesia's Next Top Model bernama Danella Ilene.

"Kamu itu cantik, kamu itu model, tinggi, seksi, pintar. Kalau kamu depresi, kamu itu menghina tukang martabak yang jualan di depan rumah saya," kata Deddy Corbuzier kepada Ilene. Kemudian Ilene menjelaskan dia pernah didiagnosa eating disorder atau mengalami gangguan makan. "Saya suka banget makan, jadi saya eating disorder kali ya," kata Luna Maya.

Deddy Corbuzier mengatakan video yang beredar merupakan hasil potongan sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Di Instagram, Deddy menyampaikan enam poin klarifikasi. Pertama, dia minta maaf jika perkataannya menyinggung orang-orang dengan kesehatan mental atau depresi.

Kedua, Deddy mempertanyakan pernyataannya yang tidak disiarkan dengan lengkap. "Itu video kok dipotong di sana? Motivasinya kok enggak ada ya yang saya ngomong panjang lebar. Kok dipotong?" tulisnya di Instagram pada Kamis, 1 April 2021.

Deddy Corbuzier menduga ada pihak tidak bertanggung jawab yang telah memodifikasi video tersebut. "Itu studio kosong. Kok ada suara penonton menertawakan omongan dan peserta. Siapa yang memsukkan efek ketawa, padahal lagi ngomong serius. Silakan mikir," tulisnya.

Pria 44 tahun ini merasa komentar pedas yang disampaikannya adalah hal yang biasa dan harus dilakukannya sebagai juri. "Ini penjurian model yang tugas model adalah menjaga badan. Harus langsing dan dinilai. Jadi kalau complain tentang badan dan makan, ya memang harus disikat. Kecuali lagi kontes cerdas cermat," tulisnya.

Dia memberi pesan kepada orang-orang yang mengalami depresi untuk lebih banyak bersyukur. Hal itu merupakan salah satu cara untuk bisa melewati depresi. "Intinya kalau enggak dipotong video itu. Saat ini banyak orang susah, kalian yang diberi anugerah harus tahu bersyukur. Karena salah satu cara melawan depresi adalah mensyukuri pemberian Allah ke diri kita. That's one way to fight your depression. Duh percaya deh. Teman-teman di masa pandemi ini banyak yang depresi. Kalau kalian survive, bersyukur. Jangan selalu melihat atas. Liat bawah sekali-kali," tulisnya.

Putri Hotman Paris, Felicia Hutapea dan Luna Maya. Dok. Instagram

Di poin terakhirnya, Deddy Corbuzier menyayangkan Luna Maya yang turut terseret lantaran merasa mengalami eating disorder karena banyak makan. "Memang Luna Maya kurang depresi apa dulu? Instead of complaining. She is fighting it. Last but not least. Tanya model kejadian full-nya bagaimana sebelum jadi potongan editan," tulisnya. Deddy Corbuzier menambahkan, acara tersebut sudah selesai sejak beberapa bulan lalu dan sudah ada pemenangnya, meski belum diumumkan.

Komentar Deddy Corbuzier dan Luna Maya ihwal kesehatan mental ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Putri Hotman Paris, Felicia Hutapea, model Nadya Hutagalung, sampai aktris Ariel Tatum turut menyoroti hal ini. Felicia dan Luna Maya sampai berdebat lewat layanan pesan langsung di Instagram.

