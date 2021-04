Jawab Jinawab Menohok Putri Hotman Paris dan Luna Maya Soal Kesehatan Mental

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Hotman Paris, Felicia Hutapea mengecam tindakan Luna Maya dan Deddy Corbuzier karena menganggap remeh kesehatan mental. Dari video yang beredar, peristiwa tersebut bermula ketika Luna Maya dan Deddy Corbuzier memberikan komentar saat menjadi juri Indonesia's Next Top Model.

Saat itu, mereka sedang mewawancarai seorang peserta bernama Danella Ilene. "Kamu itu cantik, kamu itu model, tinggi, seksi, pintar. Kalau kamu depresi, kamu itu menghina tukang martabak yang jualan di depan rumah saya," kata Deddy Corbuzier kepada Ilene.

Kemudian Ilene menjelaskan bahwa dia pernah didiagnosa eating disorder atau mengalami gangguan makan. "Saya suka banget makan, jadi saya eating disorder kali ya," kata Luna Maya.

Komentar Deddy Corbuzier dan Luna Maya itu memantik reaksi masyarakat. Banyak orang menganggap mereka tak berempati kepada penderita gangguan mental. Felicia Hutapea menyatakan keberatan.

Lewat media sosial, anak pengacara Hotman Paris, ini menegaskan kesehatan mental bukan sesuatu yang bisa menjadi bahan candaan. Felicia kemudian menandai akun Instagram Luna Maya dan Deddy Corbuzier. Secara khusus, Felicia mengapresiasi Danella Ilene yang berani mengungkapkan pengalamannya soal kesehatan mental.

"Inilah kenapa kesehatan mental tidak dianggap serius di Indonesia. Menurut kebanyakan orang penyakit tersebut tidak mungkin dimiliki oleh orang yang sehat atau 'tinggi, seksi, cantik' seperti Danella Ilene dan bisa menjadi bahan tawaan di media massa," tulisnya di Instagram Story pada Senin, 29 Maret 2021.

Felicia Hutapea mengkritik keras aksi Luna Maya lewat pesan langsung Instagram. Hasil percakapan dengan Luna Maya dibagikannya di Instagram Story. Mereka saling berbalas pesan dengan kata-kata yang menohok, terutama bagaimana Luna Maya merespons pernyataan Felicia.

"Aduh cape lah, kamu atur aja asumsi kamu. Kamu gak tau kan tentang kesehatan mental seseorang. Kamu pikir dengan menyerang saya kamu lebih baik dari saya. No dear kamu sama aja bully. Tapi its ok, lagi emosi," kata Luna Maya kepada Felicia.

"Okay saya pernah depresi. Itu kenapa saya tidak terima di mana seseorang yang ***** kepada kalian," tulis Felicia. "Semua orang pernah depresi," balas Luna Maya. "Kalian nih lucu-lucin di TV," tulis Felicia. "Aduh anak kecil banget," tulis Luna Maya.

Perseteruan ini juga mendapat perhatian dari Nadya Hutagalung, model yang juga pernah menjadi host di Asia's Next Top Model. Dia setuju kalau kesehatan mental bukan sebuah isu yang bisa dijadikan bahan tertawaan oleh banyak orang. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas kejadian ini.

"Kesehatan Mental bukanlah lelucon. Mengapa jika seseorang dianggap cantik atau bahkan kaya, mereka tidak mungkin menderita masalah kesehatan mental? Melihat ini terjadi di televisi Nasional sangat memprihatinkan bagi saya. Produser juga harus bertanggung jawab tidak hanya juri/mentor," tulisnya di Instagram pada Kamis, 1 April 2021.

