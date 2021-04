Arini Love for Sale Datang Lagi di Arini by Love Inc, Tetap Bareng Della Dartyan

Della Dartyan akan bermain di film Arini by Love Inc. Dok. Bioskop Online

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Della Dartyan akan kembali menyapa penonton lewat perannya sebagai Arini di film terbaru berjudul Arini by Love Inc. Perempuan 31 tahun ini begitu antusias dalam memerankan karakter Arini dan menganggap tokoh itu sebagai bagian dari hidupnya.

"Sudah empat tahun aku memerankan Arini," kata Della Dartyan dalam acara peluncuran aplikasi Bioskop Online secara virtual pada Kamis, 1 April 2021. "Terima kasih Visinema sudah memberi aku kesempatan untuk memerankan Arini kembali."

Sejak 2017, Della dipercaya memerankan tokoh Arini yang identik dengan ghosting dalam film Love for Sale bersama Gading Marten. Dua tahun kemudian Della Dartyan kembali menjadi Arini dalam Love for Sale 2 bersama Adipati Dolken.

Di film ketiga yang segera tayang, penonton akan mendapatkan pengalaman berbeda dibanding dua film sebelumnya. Meski begitu, ceritanya masih berkutat dalam aplikasi pencarian teman kencan, Love Inc.

Angga Sasongko, Ajeng Parameswari, dan Della Dartyan dalam acara peluncuran aplikasi Bioskop Online secara virtual pada Kamis, 1 April 2021. Dok. Bioskop Online

"Di sini justru Arini membuat Love Inc, dihadapkan pada ketegangan bahwa aset terbesar mereka, yaitu Arini, kini mempunyai sebuah keinginan," kata Della Dartyan sedikit membocorkan cerita di film Arini by Love Inc. "Keinginan itulah yang menjadi misteri."

Della tutup mulut ihwal siapa lawan mainnya di Arini by Love Inc. Sekarang, film tersebut masih dalam tahap persiapan dan segera memulai proses syuting. Selama pandemi Covid-19, Della Dartyan menyibukkan diri dengan menulis buku tentang aktivitas dan olahraga ekstrem favoritnya. Buku yang berisi pengalaman naik gunung, diving, dan free diving, ini rencananya bakal dirilis 2021.

CEO Visinema, Angga Dwimas Sasongko memastikan film Arini by Love Inc akan tayang tahun ini di Bioskop Online yang baru saja tersedia dalam platfom mobile. Selain Arini by Love Inc, Bioskop Online khusus menghadirikan beragam film karya anak bangsa, di antaranya AUM!, Besok Mungkin Kita Sampai, Pulau Plastik, dan Terlalu Tampan University.