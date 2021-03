Putus dari Kaesang, Felicia Tissue Hapus Instagram, Kesehatan Mental Terganggu

TEMPO.CO, Jakarta - Ibunda Felicia Tissue, Meilia Lau mengabarkan kondisi terkini dari putri keduanya setelah putus dari Kaesang Pangarep. Ia meluruskan kalau saat ini Felicia sudah menghapus akun Instagramnya.

"Hai semuanya ini dari Felicia. Saat ini Feliciatissue baik dari Felicia atau nama lainnya yang memakai nama dan foto-foto Felicia untuk diketahui, bahwa Felicia sudah tidak mempunyai account Instagram lagi," tulisnya di Instagram Story pada Jumat, 12 Maret 2021.

Dari permasalahan hubungannya dengan Kaesang, Felicia banyak menerima dukungan dari netizen. Meilia menjanjikan kalau Felicia nantinya akan muncul ke publik jika sudah siap. "Dan yang sudah mendukung Felicia dia ucapkan terima kasih. Saatnya nanti dia akan kembali menyapa semua followersnya yang sangat mensupport Felicia selalu. Tuhan memberkati kita semua," tulisnya.

Baca juga: Nicholas Sean Purnama Minta Netizen Berhenti Jodohkan dengan Felicia Tissue

Meski kini berada di Singapura, Meilia tahu betul kalau Felicia dan Kaesang tengah ramai diperbincangan oleh netizen Indonesia terkait istilah ghosting. Meilia sampai mencari tahu apa arti sebenarnya dan dampak dari ghosting itu sendiri melalui internet sampai ke psikolog di Singapura.

Ghosting pun menjadi trending topik di jagat Twitter Indonesia, setelah mencuatnya kisah Kaesang Pangarep yang menghilang tanpa kabar atau ghosting terhadap Felicia Tissue. Instagram/@feliciatissuee

"Kaget sekali saya, karena Felicia tipenya yang pendiam apapun dia telan sendiri. Bersyukur dia sangat dekat dgn Kakaknya. Dan pada akhirnya diapun bicara ke saya apa yang dia rasakan," tulisnya di Instagram beberapa jam sebelum Instagram Story tersebut diunggah.

Baca juga: Lewat Youtube, Kakak Felicia Tissue Kabarkan Adiknya Terluka dalam Diam

Sebagai seorang ibu, Meilia sangat khawatir dengan kondisi kesehatan mental anaknya yang harus memendam ini sendirian. Mengingat perlakuan yang didapat Felicia saat diputusin oleh Kaesang secara tiba-tiba tanpa penjelasan setelah 5 tahun bersama, Meilia sangat sedih dan kecewa.

"Bisa anda bayangkan ketika jarak beda negara dan pandemic saat ini. Dan tiba-tiba dia diperlakukan seperti itu! Yang biasanya setiap hari mereka berkomukasi, lewat video call. Tiba-tiba IG hilang, semua no telp yang dihubungi tidak bisa! Ganti no telp dan beberapa no telp yang lainnya juga tidak menjawab. Betapa beratnya beban mental seorang putri kecilku yang aku timang-timang saat bayi dan kubesarkan hingga dewasa dengan penuh kasih," tulisnya.

Ibunda Felicia Tissue, Meilia Lau menjadi sorotan usai membeberkan retaknya hubungan Kaesang Pangarep dan putrinya di Instagram. Kekecewaan Meilia semakin memuncak ketika mengetahui Kaesang sudah memiliki gandengan baru, Nadya Arifta yang merupakan karyawannya sendiri. Meilia mengaku mengenal Nadya dengan baik bahkan sudah dipercaya olehnya. Ia tidak habis pikir Nadya bisa melakukan hal ini kepada Felicia.

MARVELA