Sebelum Meninggal, Unggahan-unggahan Rina Gunawan Isyaratkan Perpisahan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris dan presenter, Rina Gunawan memperbarui konten unggahan akun Instagramnya, kurang dari sebulan sebelum meninggal. Seakan sudah menunjukkan firasat kepergiannya pada Selasa, 2 Maret 2021, ia hanya menyisakan sepuluh foto dan video kenangan tentang dia dan keluarganya saat berlibur di Bali dan Lombok yang diunggah pada 11, 12, dan 20 Februari 2021.

Unggahan terlama adalah foto berempat terdiri dari Rina, suaminya, aktor Teddy Syach, serta dua anaknya, yakni Aqshal dan Nisya. "This is us. Aqshal, Nisya, Rina Gunawan, Teddy Syach. Kami yang apa adanya ini menikmati suasana Pantai Kuta di Bali, Desember 2020. So here we are," tulisnya pada foto yang diunggah pada 11 Februari 2021.

Pada unggahan berikutnya, perempuan 46 tahun ini mengunggah video ia dan Teddy disorot dari belakang, bergandengan tangan di pantai menjemput ombak. "Until jannah with you forever and ever (hingga surga denganmu selama-lamanya). Berasa pre wed yah. #youandmeforever #menhusband," tulisnya pada unggahan 12 Februari 2021.

Presenter dan aktris Rina Gunawan tutup usia pada Selasa, 2 Maret 2021. Istri aktor Teddy Syah itu meninggal di RS Pertamina Simprug. Instagram

Unggahan ipar Atalarik Syah berikutnya yang cukup menyesakkan hati saat duduk di kursi bean bag di pinggiran pantai bersama Teddy. "Cinta sejati seperti karang dan batu di pinggir pantai. Ia akan tetap berdiri kokoh meski dihantam ombak yang besar," tulisnya pada unggahan 12 Februari 2021.

Di antara semua unggahannya, unggahan pada hari yang sama 12 Februari 2021 ditulis dengan keterangan yang menunjukkan isyarat kepergiannya. Foto itu menampilkan dirinya dalam tiga foto, dua di antaranya dengan pandangan mata menatap ke depan dengan arah lurus ke langit. "Ceritanya.... ini gaya, 'menatap masa depan'," tulisnya.

Unggahan Rina yang belakangan dikenal sebagai wedding organizer ini disorot netizen. "Ya Allah caption fotonya....dan tatapannya...insyaallah husnul khatimah," tulis @keikopipitkinananka. "Sepertinya status ini kayak udah tanda-tanda," tulisn@afif_nai. "Menatap masa depan dengan tersenyum. Semoga ia melihat surga untuk masa depannya...Aaamiin," tulis @abie_baldevh.

Rina Gunawan meninggal pada 2 Maret 2021 pukul 18.45 karena mengalami sesak napas. Ia sudah sepekan berada di ruang ICU Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta karena mengalami sesak napas dan terinfeksi Covid-19.

"Saya belum tahu berita terakhirnya, apakah sudah negatif atau masih positif," kata Teddy Syach. Ia menjelaskan, Rina Gunawan memiliki penyakit bawaan atau komorbid asma dan radang paru-paru yang memperparah penanganan Covid-19 yang dideritanya.