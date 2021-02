Dianggap Raja Bucin, Kaesang Pangarep Pegang Bunga di Hari Valentine

TEMPO.CO, Jakarta - Anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dianggap netizen sebagai Raja Bucin. "Raja Bucin," kata akun sangpisang2017 dengan menambahkan emotikon raja dan bunga mawar. Kaesang Pangarep memang memamerkan foto terbarunya tepat pada Hari Valentine. Kali ini ia tidak memamerkan foto berdua dengan kekasihnya Felicia, seperti pada perayaan Valentine pada 2018. Kaesang memakmerkan dirinya mengenakan kemeja putih menatap kamera dan lengkap dengan setangkai mawar merah. "Saya pegang bunga," kata Kaesang pada 14 Februari 2021.

Sebelumnya, pada 12 Februari 2018, Kaesang Pangarep sempat mengunggah foto berdua dengan sang pacar, Felicia Tissue. Wajah mereka berdua saling berdekatan, yang satu bertopi terbalik, yang satu tampil apa adanya.

Seperti biasa, foto-fotonya yang diunggah ke akun Instagramnya membuat warganet gatal untuk mengomentarinya dengan candaan. Akibat keduanya berfoto berdekatan, maka terlihat perbedaan warna kulit keduanya.

Kaesang Pangarep memang semakin menunjukkan sisi bucinnya terhadap sang pacar, Felicia Tissue di akun media sosial pribadinya. Kaesang Pangarep sempat membuat sebuah pantun disertai dengan unggahan foto Felicia yang sedang memeluk sebuah boneka unicorn yang ada di film animasi Despicable Me. "Upin Ipin main violin. Malamnya makan samyang. Walopun nyebelin. Tapi tetep sayang," tulis Kaesang di Instagram pada Minggu, 8 November 2020.

Kaesang memang sering mengunggah foto Felicia di Instagramnya disertai kalimat-kalimat romantis, termasuk pantun. "Ikan Hiu Makan Tomat. I love you so much," tulis Kaesang pada foto yang diunggah 17 September 2020. "Naik jet sambil minum madu. Walopun cerewet tapi tetep rindu," tulis Kaesang pada foto yang diunggah 16 Agustus 2020.

Sehingga banyak netizen yang menyebutnya sebagai bucin alias budak cinta. "Anak presiden aja bucin ya, gamalu post pasangannya," tulis @fitri_dwiyan. "Bucin terosss anak presiden," tulis @afrizadinulhaq. "Bucin akuut," tulis @greengold.id. "Pak jokowi ngkak melihat ini," tulis @relvats_. "Wanita yang membuat anak presiden bucin," tulis @sisca.unicorn. "Bucin sampe ke ubun ubun," tulis @annisakarieem.

Beberapa bulan sebelumnya, Kaesang juga mengungkapkan rasa rindunya terhadap Felicia. Untuk melepas rasa rindu, keduanya melakukan video call yang kemudian diunggah di Instagram Story Kaesang dan Felicia pada Rabu, 27 Mei 2020. Kaesang juga melengkapinya dengan tulisan "Missing you" dan "You are my sunshine". Kaesang sendiri sejak ada anjuran physical distancing kerap mengunggah fotonya bersama Felicia untuk meluapkan rasa rindunya dengan menggunakan tagar #throwback #lamagakketemu #edisikangen.

Kira-kira, bunga yang dipegang Kaesang Pangarep itu sudah dikasih belum kepada Felicia pada Hari Valentine ini?