Rayakan Ultah Suami di Makamnya, Istri Agung Hercules: Hatiku Tetap Milikmu

TEMPO.CO, Jakarta - Istri Agung Hercules, Mira Rahayu merayakan ulang tahun mendiang suaminya yang disemayamkan di Taman Pemakaman Umum Cikutra, Bandung. Mira membawakan sebuah buket bunga sebagai hadiah.

"Hatiku tetap milikmu Ay, Selamat Ulang Tahun cintaku," tulis Mira dalam Bahasa Inggris di Instagram pada Selasa, 9 Februari 2021.

Sejumlah pengikutnya juga ikut mendoakan Agung Hercules. Selama ditinggal Agung Hercules untuk selama-lamanya, Mira sering menunjukkan rasa cinta begitu dalam kepada sang suami yang sudah bersamanya selama 16 tahun. Mira rutin mengunjungi makam Agung Hercules.

Mira Rahayu, istri Agung Hercules berziarah di makam suaminya. Foto: Instagram

"Hanya ini yang masih bisa my lakukan buat Aay, semoga Aay bisa tenang dengan tidur panjangnya. my akan selalu mengirimkan doa-doa tanda Aay akan selalu ada di hati my. aamiinn," tulisnya pada Rabu, 13 Januari 2021.

Baca juga: Agung Hercules Meninggal, Indro Warkop Ucap Terima Kasih

Berbagai momen indah dan berkesan mereka lalui bersama. Beberapa kali Mira mengunggah foto-foto Agung Hercules di Instagramnya. Seperti yang diungkapkan pada salah satu unggahan Mira saat mengenang tempat liburan favoritnya.

"Pantai sepertinya tempat liburan favorite kita ya Ay, kalau kita liat semua foto liburan kita selalu ke pantai. dari #Pangandaran#Anyer #Bunaken#Bali#Malang. Selalu akan jadi kenangan indah," tulisnya di Instagram pada 20 November 2020.

Agung Hercules meninggal di usia 48 tahun pada Kamis, 1 Agustus 2019 pukul 15.56 WIB di Rumah Sakit Dharmais. Agung menjalani perawatan karena sakit kanker otak.

MARVELA