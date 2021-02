Rekor, Video Musik Kill This Love BLACKPINK Ditonton 1,2 Miliar Kali di YouTube

TEMPO.CO, Jakarta - Girlband K-Pop BLACKPINK kembali berhasil mencetak rekor pada Selasa 9 Februari 2021 lewat video klip Kill This Love yang tayang di YouTube. Melansir The Korea Times pada Selasa 9 Februari 2021, video klip Kill This Love telah ditonton oleh 1,2 miliar penonton di YouTube sejak pertama kali ditayangkan pada April 2019. Angka tersebut berhasil tercatat pada pukul 00.38 dini hari waktu Korea Selatan.

Menurut agensi YG Entertainment, video klip Kill This Love berhasil membuat BLACKPINK mencetak rekor terbaru, yakni grup musik K-Pop yang memiliki dua video klip dengan jumlah penonton lebih dari 1,2 miliar penonton. Artinya, video klip dari ini hanya butuh waktu sekitar satu tahun, 10 bulan, dan 4 hari untuk mencapai pencapaian tersebut.

Adapun, video klip BLACKPINK pertama yang berhasil mencatat jumlah penonton lebih dari 1,2 miliar adalah video klip Ddu-du Ddu-du. Video klip tersebut tercatat sudah ditonton oleh lebih dari 1, 5 miliar penonton.

Kill This Love merupakan lagu BLACKPINK dengan instrumental brass yang kuat telah memikat pendengar di seluruh dunia. Lagu tersebut berhasil menduduki tangga lagu 24 dan 41 di album utama Billboard dan chart single, masing-masing, dan menduduki puncak tangga lagu iTunes di Amerika Serikat.

BLACKPINK saat ini memiliki sekitar 57 juta pelanggan saluran YouTube-nya, terbanyak untuk artis wanita. Bintang pop Amerika Justin Bieber saat ini memiliki basis pelanggan terbesar di platform dengan 60,8 juta.