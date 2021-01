Terinspirasi dari Asia Tenggara, Film Raya and The Last Dragon Rilis Maret 2021

Raya and the Last Dragon/Disney

TEMPO.CO, Jakarta - Disney telah merilis poster dan trailer baru untuk film fitur animasi yang akan datang, Raya and the Last Dragon, dan rencananya akan dirilis bersamaan di layar lebar dan layanan streaming Disney+ pada 5 Maret mendatang.

Dikutip dari Variety, Rabu 27 Januari 2021, sama seperti live action Mulan, untuk dapat menonton "Raya and the Last Dragon" di layanan Disney+, pengguna harus membayar akses premier (premier access) sebesar AS 29,9 dolar.

Cuplikan terbaru (trailer) dari Raya and the Last Dragon memberikan gambaran yang lebih mendalam kepada penonton tentang Raya (disuarakan oleh Kelly-Marie Tran) saat ia mengumpulkan kru prajurit dan penipu dalam usahanya untuk menemukan mitos naga terakhir.

Sejumlah aktris berdarah Asia lainnya seperti Awkwafina, Sandra Oh dan Gemma Chan juga tampil sebagai pengisi suara.

Disney sebelumnya mengungkapkan, film fantasi Raya and the Last Dragon memang terinspirasi dari Asia Tenggara. Kisahnya mengikuti karakter bernama Raya yang tak kenal takut (Tran), dan naga terakhir, Sisu (Awkwafina).

Produser Osnat Schurer (nominasi Oscar untuk "Moana") menuturkan bahwa meskipun cerita berlatarkan dunia fantasi, namun sangat terinspirasi oleh Asia Tenggara.

Para pembuat film melakukan perjalanan penelitian ke negara-negara termasuk Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam, Singapura, Indonesia dan Filipina. Schurer menambahkan bahwa mereka juga mencoba seni bela diri dan alat musik gamelan sebagai bagian dari proses kreatif mereka.

Produser berbagi bahwa film tersebut baru memasuki produksi awal tahun ini ketika wabah COVID-19 mulai melanda. Oleh karena itu, lebih dari 300 kru telah bekerja dari jarak jauh, pun dengan proses perekaman suaranya.

Film ini disutradarai oleh Don Hall (pemenang Oscar untuk "Big Hero 6") dan Carlos Lopez Estrada, dari skenario oleh Adele Lim ("Crazy Rich Asians").