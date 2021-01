Aktris Song Yoo Jung Dilaporkan Meninggal, Media Korea Sebut karena Bunuh Diri

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Song Yoo Jung dikabarkan meninggal dunia dalam usia 26 tahun. Agensinya, Sublime Artist Agency mengungkapkan kabar sedih melalui keterangan tertulis pada Senin, 25 Januari 2021.

"Aktris Song Yoo Jung meninggal pada 23 Januari 2021. Sesuai keinginan keluarganya, pemakaman diadakan dengan tenang, dan prosesi pemakaman berlangsung pada 25 Januari 2021," demikian surat pernyataan Sublime Artist Agency, seperti dikutip dari Soompi, Senin, 25 Januari 2021.

Agensi Song Yoo Jung menuliskan, aktris yang bermain di School 2017 ini adalah teman yang hangat. "Dia teman yang selalu memberi kami kegembiraan dengan senyumnya yang cerah, dan dia adalah aktris luar biasa yang berakting dengan semangat membara. Tolong doakan jiwanya agar dia bisa beristirahat dengan tenang di tempat yang hangat," tulis agensinya melanjutkan.

Song Yoo Jung. Instagram

Sublime Artist Agency memang tidak menjelaskan penyebab kematiannya. Tapi beberapa media Korea Selatan sudah menyebutkan di awal bahwa Song Yoo Jung bunuh diri.

"Menurut laporan, aktris ini bunuh diri pada 23 Januari. Dia lahir pada 1994 dan memulai debut aktingnya pada 2013 dengan drama Golden Rainbow," tulis AllKPop, lima jam lalu.

Sebelum menjadi aktris, Song Yoo Jung memulai karir di industri hiburan sebagai model merek kosmetika. Usai bermain di Golden Rainbow, Song Yoo Jung juga membintangi Make Your Wish, School 2017, dan web drama Dear My Name. Dia juga membintangi video musik untuk grup idola iKON lewat single mereka, Goodbye Road, Standing Egg dengan Friend to Lover", dan How Do I yang dirilis NIve. Aktris itu menandatangani kontrak dengan Sublime Artist Agency pada 2019.

Catatan: Jangan remehkan depresi. Untuk bantuan krisis kejiwaan atau tindak pencegahan bunuh diri di Indonesia, bisa menghubungi : Yayasan Pulih (021) 78842580

ALLKPOP| SOOMPI