Besok Menikah, Pesan Felicya Angelista ke Caesar Hito: Pegang Tangan dan Hidupku

TEMPO.CO, Jakarta - Felicya Angelista besok akan menikah dengan tunangannya, Caesar Hito. Pemberkatan pernikahan akan digelar pada Sabtu, 9 Januari 2021 pukul `0 pagi. Ia pun memberikan undangan kepada netizen untuk menyaksikan pemberkatannya itu secara langsung di kanal Youtubenya.

"Jadilah saksi di dalam pemberkatan pernikahan @hitocaesar dan @felicyangelista_ besok, 9 Januari 2021 pukul 10.00 Wib, live di Youtube channel Felicya Angellista #felitogether," tulisnya pada unggahan undangan pemberkatan itu di akun Instagramnya, Jumat, 8 Januari 2021.

Felicya juga mengunggah fotonya bersama Caesar dalam jas pengantin kembar dengan calon suaminya, sekitar 12 jam lalu. Pada unggahan ini, ia menyelipkan pesan untuk Caesar Hito, kekasihnya selama tujuh tahun itu. Pesan itu adalah lirik lagu Can't Help Falling in Love yang dipopulerkan oleh mendiang Elvis Presley dan kemudian diaransemen ulang Julio Iglesias itu.

Felicya Angelista bersama tunangannya, Caesar Hito. Foto: IG Felicya Angelista.

"So take my hand, take my whole life too....cause I can't help falling in love with you #Felitogether," tulisnya. Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, kira-kira artinya, "Pegang tanganku, juga seluruh hidupku.... karena aku tidak bisa menahan jatuh cinta padamu."

Di Instagram Story Caesar Hito, ia mengunggah video saat ia menjalani pesta lajang pada Kamis, 7 Januari 2021. Ia dipaksa teman-temannya hanya mengenakan sarung berjalan di pusat warung tenda dan memasuki mini market dengan muka dicorat-coret. "Mau nikah gini amat @hitocaesar," tulis @samueldwinata.

Felicya sendiri sudah menggelar bridal shower pada 12 Desember 2020. Hito ikut datang dalam acara ini. Mereka juga sudah kerap melakukan foto prewedding dalam berbagai pakaian adat hingga gaun pengantin Hanbok ala Korea dan internasional.

Pasangan aktris dan aktor sinetron ini seharusnya menikah pada 22 Agustus 2020. Karena pandemi, keduanya sepakat menunda pernikahan itu hingga tergelar lima hari lagi.