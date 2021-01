Duchess Camilla Ajak Netizen Menemukan Buku Baru di Akun Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Camilla, Duchess of Cornwall, membuka akun Instagram baru khusus untuk klub buku. Istri Pangeran Charles ini membuka akun @duchessofcornwallsreadingroom di mana dia berharap bisa "menemukan buku baru" dan berbagi kebahagiaan membaca kepada pengikutnya. Akun The Reading Room itu sudah memuat tujuh unggahan sejak diresmikan sepekan lalu.

Dikutip dari Female First, rekomendasi buku pertama dari Camilla berjudul "The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse" dari Charlie Mackesy yang dia sebut "hangat, lucu, memukau dan dihiasi ilustrasi indah".

Dikutip dari laman resmi keluarga kerajaan, Camilla dideskripsikan sebagai penyuka buku yang kini mempromosikan manfaat membaca baik untuk anak maupun orang dewasa. "Dia sering membaca untuk anak, dan berinteraksi dengan pembaca dewasa untuk meningkatkan kemampuan membaca mereka," tulis laman tersebut.

Baru-baru ini keluarga kerajaan kembali diperbincangkan setelah musim terbaru serial "The Crown" tayang. Serial yang diangkat dari interpretasi fakta kisah keluarga kerajaan Inggris pada musim keempat menceritakan hubungan antara Puteri Diana dan Pangeran Charles.

Hubungan dekat Charles dengan Camilla yang membuat Diana merasa cemburu juga ditampilkan dalam serial tersebut. Pada November lalu, pemerintah Inggris meminta Netflix untuk memberikan penjelasan bahwa drama kerajaan itu merupakan karya fiksi.

Namun Netflix tidak berencana menambahkan pernyataan itu, lantaran mereka yakin para penonton memahami "The Crown" adalah karya fiksi yang didasari peristiwa sejarah.