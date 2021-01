Dirawat di Rumah Sakit, Dr. Dre Alami Aneurisma Otak

Rapper 50 Cen berfoto bersama Eminem dan Dr. Dre saat peresmian Hollywood Walk of Fame bertuliskan namanya di Los Angeles, California, AS, 30 Januari 2020. REUTERS/Mario Anzuoni

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, produser musik sekaligus pengusaha asal Amerika Serikat Dr. Dre tengah berada di dalam perawatan Rumah Sakit Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, Amerika Serikat setelah mengalami aneurisma otak. Aneurisma otak adalah pembesaran atau penonjolan pembuluh darah otak akibat melemahnya dinding pembuluh darah.

Sumber yang dekat dengan Dr. Dre mengatakan kepada TMZ bahwa Dr. Dre mengalami aneurisma pada Senin dan langsung dilarikan ke RS Cedars dan masuk ICU sampai Selasa 5 Januari 2021.

Kondisi pria 55 tahun yang pernah membesut Eminem hingga 50 Cent itu kini dalam keadaan stabil dan jernih tetapi dokter tidak tahu apa yang menyebabkan perdarahan dan mereka sedang melakukan serangkaian tes.

Pada saat ini Dr. Dre sedang dalam perceraian yang sangat kontroversial dengan istrinya Nicole. Nicole menginginkan AS 2 juta dolar sebulan untuk tunjangan suami sementara dan AS 5 juta dolar untuk biaya pengacara, tetapi Dre mengatakan dia telah membayar semua pengeluarannya sehingga permintaan AS 2 juta dolar itu aneh. Dia juga mengatakan bahwa biaya pengacara itu keterlaluan karena pengacaranya hanya menangani kasus ini selama beberapa bulan.

Nicole ingin hakim menolak perjanjian pranikah yang dia tandatangani pada 1996, mengklaim Dr. Dre merobeknya di awal pernikahan. Dr. Dre dengan tegas membantahnya. Ada sidang hari Rabu 6 Januari 2021 di pusat kota Los Angeles tentang kedua masalah tersebut. Jelas, Dr. Dre tidak akan hadir.